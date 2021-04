आदिवासी 3300 कुटुंबांना खावटी अनुदानाचा लाभ

श्रीरामपूर (अहमदनगर) : मतदारसंघातील आदिवासी तीन हजार 300 कुटुंबे खावटी अनुदान योजनेसाठी पात्र ठरली आहेत. आदिवासी बांधवांना प्रतिकुटुंब चार हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे एक कोटीचे अनुदान मिळणार आहे. सरकारच्या खावटी अनुदानाचा लाभ तालुक्‍यातील जास्तीत जास्त आदिवासी कुटुंबांना मिळण्यासाठी आमदार लहू कानडे यांनी तहसीलदार प्रशांत पाटील, तत्कालीन गटविकास अधिकारी जालिंदर आभाळे, ग्रामसेवक व तलाठी यांची बैठक घेऊन सर्वेक्षणाच्या सूचना दिल्या होत्या. ईपीएस-95 पेन्शनधारक संघटनेतर्फे परिपत्रकाची होळी श्रीरामपूर : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या निषेधार्थ ईपीएस-95 पेन्शनधारक संघटनेने ईपीएफओ विभागीय कार्यालयासमोर नुकतीच परिपत्रकाची होळी केली. याबाबत संबंधित आयुक्तांना प्रमुख मागण्यांचे निवेदन दिले असून, मासिक पेन्शन साडेसात हजारांसह महागाई भत्ता देण्याची मागणी संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष पोखरकर यांनी केली. ईपीएफओने 31 मे 2017 चे अंतरिम पत्र मागे घेऊन निवृत्तिवेतनधारकांना उच्च पेन्शनचा पर्याय द्यावा, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना, जे ईपीएस-95 योजनेचे सभासद नाहीत, त्यांना व्याजासह योगदान परत मिळवून आणि थकबाकीच्या रकमेची परवानगी देऊन सदस्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. अशोक राऊत, सुरेश जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

Web Title: 3300 tribal families in Shrirampur constituency are eligible for Khawati grant scheme