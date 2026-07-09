Godavari River: गोदावरीत ५३ हजार क्युसेक्स विसर्ग; तरीही दारणा, गंगापूर, मुकणे धरणांतील साठा चिंताजनक

शिर्डी: नाशिक आणि इगतपुरी परिसरातील पावसामुळे मधमेश्वर बंधाऱ्यावरून काहीकाळ तब्बल ५३ हजार क्युसेक्स वेगाने गोदावरी नदीत पाणी सोडण्यात आली. मात्र दारणा, गंगापूर आणि मुकणे या धरणातील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ झाली नाही. गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात भूजल पातळीत वाढ होईल, एवढा पाऊस नाही. धरणांचे दरवाजे बंद आणि लाभक्षेत्रावर चिंतेचे सावट कायम आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...गोदावरी डाव्या कालव्यातून आज पाणी सोडण्यात आले. एक दोन दिवसात उजवा कालवा वाहता होईल, एवढीच दिलासा देणारी बाब आहे. दारणा धरणात सध्या केवळ ३६ टक्के पाणीसाठा आहे. मुकणे धरणात २७ टक्के तर गंगापूर धरणात ५३ टक्के पाणीसाठा तयार झाला आहे. त्यात तीन टीएमसी कॅरीओव्हर पाणीसाठा आहे. दुर्देव असे की कालपासून गोदावरी नदी वाहती झाली त्याचवेळी गोदावरी कालव्यांना पाणी सोडायला हवे होते. .गोदावरी उजव्या कालव्यांवर राहाता आणि चितळी परिसरात सोळा ते वीस क्रमांकाच्या वितरिकांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे पाणी असूनही उजव्या कालव्याला पाणी सोडता येत नाही. एक दोन दिवसात ही अडचण दूर होण्याची शक्यता आहे. डाव्या कालव्यातून आज दोनशे क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले. त्रेपन्न हजार क्युसेक वेगाने गोदावरी वाहू लागली. ती दुथडी भरून वाहयची असेल तर किमान नव्वद हजार क्युसेक वेगाने पाणी सोडावे लागते..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rसमन्यायीची टांगती तलवार गोदावरी कालव्यांवर समन्यायीची टांगती तलवार कायम आहे. त्यात दारणा, मुकणे आणि गंगापूर धरणांच्या पाणीसाठ्यात पुरेशी वाढ झालेली नाही. लाभक्षेत्रात टंचाईची परिस्थिती आहे. उन्हाळी पिके पाण्याअभावी यापूर्वीच करपून गेली. अशा कठीण काळात गोदावरी कालव्यांच्या हक्काचा तीन टिएमसी कॅरीओव्हर पाणीसाठा लवकरात लवकर लाभक्षेत्रात जिरविणे गरजेचे आहे. तरच पिण्याच्या पाण्याची गरज भागेल. परिस्थिती आणिबाणीची गोदावरी उजव्या कालव्यासाठी अडचण निर्माण झाली. पहिले दोन दिवस वाया गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.