अहिल्यानगर

Godavari River: गोदावरीत ५३ हजार क्युसेक्स विसर्ग; तरीही दारणा, गंगापूर, मुकणे धरणांतील साठा चिंताजनक

53,000 cusecs water released into Godavari River: गोदावरीत प्रचंड विसर्ग होऊनही दारणा, गंगापूर, मुकणे धरणांचा साठा वाढला नाही; कालव्यांवर समन्यायीचा प्रश्न आणि लाभक्षेत्रातील पाण्याची टंचाई कायम
Heavy Discharge into Godavari Fails to Boost Key Reservoir Storage in Nashik Region

Heavy Discharge into Godavari Fails to Boost Key Reservoir Storage in Nashik Region

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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शिर्डी: नाशिक आणि इगतपुरी परिसरातील पावसामुळे मधमेश्वर बंधाऱ्यावरून काहीकाळ तब्बल ५३ हजार क्युसेक्स वेगाने गोदावरी नदीत पाणी सोडण्यात आली. मात्र दारणा, गंगापूर आणि मुकणे या धरणातील पाणीसाठ्यात अपेक्षित वाढ झाली नाही. गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात भूजल पातळीत वाढ होईल, एवढा पाऊस नाही. धरणांचे दरवाजे बंद आणि लाभक्षेत्रावर चिंतेचे सावट कायम आहे.

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