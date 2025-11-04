अहिल्यानगर

माेठी बातमी! 'शनिशिंगणापुरातील मानधनावरील ५७० कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत'; दिवाळी पगारावरविनाच, डाेळ्यात आलं पाणी..

Devotion Without Dues: मागील महिन्यात विधी व न्याय विभागाने शनैश्‍वर देवस्थानचे विश्‍वस्त मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी देवस्थानचा पदभार घेऊन ११ जणांची कार्यकारी समिती स्थापन केली होती.
“Shani Shingnapur employees in tears — 570 workers unpaid before Diwali; demand immediate salary release.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई: शनिशिंगणापूर येथील हंगामी कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने संबंधित ५७० कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासाठी परवा बुधवारपासून (ता. ५) उपोषणास बसणार असल्याचे निवेदन दिले आहे. सुरक्षा, स्वच्छता, तसेच इतर महत्त्वाच्या कामासाठी वर्णी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणल्यास दैनंदिन कामकाज व सुरक्षेबाबत अडचण निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होवू शकते.

Ahmednagar
workers
temple
Employees
salary
district
Protest
Pending cases
Shanishingnapur

