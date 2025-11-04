माेठी बातमी! 'शनिशिंगणापुरातील मानधनावरील ५७० कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत'; दिवाळी पगारावरविनाच, डाेळ्यात आलं पाणी..

सोनई: शनिशिंगणापूर येथील हंगामी कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने संबंधित ५७० कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनासाठी परवा बुधवारपासून (ता. ५) उपोषणास बसणार असल्याचे निवेदन दिले आहे. सुरक्षा, स्वच्छता, तसेच इतर महत्त्वाच्या कामासाठी वर्णी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणल्यास दैनंदिन कामकाज व सुरक्षेबाबत अडचण निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होवू शकते..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मागील महिन्यात विधी व न्याय विभागाने शनैश्वर देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी देवस्थानचा पदभार घेऊन ११ जणांची कार्यकारी समिती स्थापन केली होती. यानंतर बरखास्त विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष भागवत बानकर व दहा विश्वस्त औरंगाबाद उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अधिकार कायम रहावा म्हणून न्यायालयात गेले होते..येथील प्रशासकीय कार्यालय सील केल्याने कायम असलेले ३२७ कर्मचारी व मानधनावर असलेल्या ५७० कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी पगारावर संक्रांत आली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांनी सर्व अडचणींवर मात करून कायम कर्मचाऱ्यांचा पगार दिवाळी सणाच्या पूर्वसंध्येला केला, तर मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचा लवकरच पगार करण्याचे सांगितले होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पगार व्हावे याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कार्यकारी समितीला वेळोवेळी लेखी व तोंडी सांगूनही खात्यावर रक्कम वर्ग होत नसल्याने मानधनावरील ५७० कर्मचाऱ्यांनी उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी व धर्मादाय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.