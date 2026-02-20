अहिल्यानगर: शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास ज्याजा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून बँकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या वृध्द व्यक्तीची सुमारे ६१ लाख ६१ हजार ७८९ रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक झाली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात ग्रुप ॲडमीनसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...शहरातील सावेडीतील गुलमोहर रस्त्यावरील तांबटकर मळा भागात बँकेतील सेवानिवृत्त व्यक्ती पत्नी व दोन मुलांसह राहतात. त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांच्या मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हॉट्सअॅप कॉल आला. संबंधित व्यक्तीने स्वतःला शेअर मार्केट सल्लागार असल्याचे सांगत, त्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक केल्यास २० टक्क्यांपर्यंत नफा मिळेल, असे आमिष दाखविले. त्यानंतर ‘अनॅन्टियम प्रो’ नावाचे अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात आले. .अॅपवर खाते उघडल्यानंतर विविध गुंतवणुकींवर मोठा परतावा मिळत असल्याचे दर्शविले जात होते. यानंतर केशव परवाल नावाच्या व्यक्तीने व्हॉट्सअॅपवर संपर्क साधून एका ग्रुपमध्ये त्यांना सहभागी करून घेतले. ग्रुपमधील मार्गदर्शनानुसार विविध बँक खात्यांवर आरटीजीएस, आयएमपीएस व युपीआयव्दारे २२ डिसेंबर २०२५ ते ३० जानेवारी २०२६ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने रक्कम पाठविण्यात आली. या व्यवहारांमध्ये दहा हजारांपासून ते २० लाख ११ हजार ७८९ रुपयांपर्यंत रकमा विविध खात्यांवर जमा करण्यात आल्या. आतापर्यंत एकूण ६१ लाख ६१ हजार ७८९ रुपये शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीसाठी पाठविली..दरम्यान, गुंतवलेली रक्कम व नफा परत मिळविण्यासाठी संपर्क साधला असता, संबंधितांनी एकूण रकमेच्या २० टक्के अतिरिक्त रक्कम भरल्याशिवाय पैसे परत मिळणार नाहीत, असे सांगितले. फिर्यादीने स्वतःकडे भरण्यासाठी रक्कम नसल्याचे सांगून, गुंतवलेल्या पैशांतूनच वजा करण्याची विनंती केली. मात्र, आरोपींनी त्यास नकार दिला. त्यानंतर पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तोच प्रतिसाद मिळाल्याने आपली फसवणूक झाल्याची खात्री झाली..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...फिर्यादीने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल, तसेच १९३० हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवून सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. या प्रकरणात केशव परवाल (पूर्ण नाव व पत्ता माहिती नाही), संबंधित व्हॉट्सअॅप ग्रुप अॅडमिन, तसेच अन्य काही मोबाईल क्रमांकधारकांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.