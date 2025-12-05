Successful Operation:'हृदयाची झडप बदलण्याची जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी'; साईदीप-सह्याद्रीमधील टीमचे प्रयत्न, नगरमधील ६७ वर्षीय महिलेचा जीव वाचला !

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील पहिली मिट्रल वाल्व (हृदयाची झडप) बदलण्याची जटिल शस्त्रक्रिया साईदीप-सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये डॉ. अभिषेक राजपोपट व डॉ. किरण दीपक यांच्या टीमने यशस्वी केली. मिट्रल वाल्व ट्रान्सकॅथेटरच्या साहाय्याने ती बदलण्यात आली..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...नगरमधील ६७ वर्षीय महिलेवर ही अवघड शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. किरण दीपक, डॉ. अभिषेक राजपोपट तसेच टीमने कोणतीही चीरफाड अथवा टाके न घालता केवळ मांडीतून ट्रान्सकॅथेटरच्या साहाय्याने ही शस्त्रक्रिया केली. अत्याधुनिक कॅथलॅब व कार्डियाक ऑपेरेशन थिएटरमुळे ही शस्त्रक्रिया शक्य झाली. .साईदीप-सह्याद्री हॉस्पिटलचे अध्यक्ष डॉ. एस. एस. दीपक व त्यांचे सहकारी संचालक डॉक्टर्स यांच्या दूरदृष्टीमुळे अत्याधुनिक ऑपेरेशन थिएटर व सर्व वैद्यकीय सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्यामुळे अशा अवघड शस्त्रक्रिया करणे शक्य होत आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .\rया टीममध्ये डॉ. श्रीधर बधे, डॉ. अजय झोरे, डॉ. अलबीन पौल, डॉ. राहुल एरंडे, डॉ. भूमिका गोयल, डॉ. भाग्यश्री राऊत, डॉ. दीपक मुनोत, डॉ. रवी शेळके, भरतराज डेंगळे, विजय बिडवे, अमरीन शेख, स्वप्नील मनतोंडे, दीपक साळवे, संतोष सांगळे आदींचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.