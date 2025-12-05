अहिल्यानगर

Successful Operation:'हृदयाची झडप बदलण्याची जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी'; साईदीप-सह्याद्रीमधील टीमचे प्रयत्न, नगरमधील ६७ वर्षीय महिलेचा जीव वाचला !

heart valve replacement: अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि अनुभवी डॉक्टरांच्या टीमवर्कच्या जोरावर ही नाजूक शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली. अनेक तास चाललेल्या या प्रक्रियेदरम्यान रुग्णाची स्थिती स्थिर ठेवणे हे मोठे आव्हान होते. मात्र डॉक्टरांच्या कौशल्यामुळे ऑपरेशन सुरळीत पार पडले.
अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील पहिली मिट्रल वाल्व (हृदयाची झडप) बदलण्याची जटिल शस्त्रक्रिया साईदीप-सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये डॉ. अभिषेक राजपोपट व डॉ. किरण दीपक यांच्या टीमने यशस्वी केली. मिट्रल वाल्व ट्रान्सकॅथेटरच्या साहाय्याने ती बदलण्यात आली.

