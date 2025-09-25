Karjat Rain update: 'कर्जत तालुक्यातील मलठण पुरात अडकलेल्यांची ७२ तासांनंतर सुटका'; जिराफ वस्तीला पुराच्या पाण्याने वेढा, ‘एनडीआरएफ’ची मदत

कर्जत: तालुक्यातील मलठण येथील सीना नदीच्या पुराने वेढा दिल्याने त्यात अडकलेल्या जिराफ वस्तीवरील नागरिकांची ‘एनडीआरएफ’च्या जवानांनी रेस्क्यू ऑपरेशन करीत केली. ७२ तासांनंतर सुटका झाल्याने गावात आल्यानंतर सुटका केलेल्यांच्या डोळ्यात अश्रुंच्या धारा होत्या. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.त्यांनी बोटीतून उतरताच वेताळ महाराजांचा जयजकार करीत एकमेकांना आलिंगन दिले. हे दृश्य पाहून ग्रामस्थांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या. या कामी दखल घेतल्याबद्दल खासदार नीलेश लंके, सभापती राम शिंदे यांच्यासह ‘एनडीआरएफ’चे जवान आणि सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे आभार व्यक्त केले. तालुक्यातील सीना नदीने गेल्या ५० वर्षांतील सर्वाधिक महापूर येत सर्व विक्रम मोडले आहे. या पुरामुळे नदीच्या काठावरील सर्वच गावातील पिकांचे, घरांचे पुराच्या पाण्याने मोठे नुकसान झाले. .तालुक्यातील मलठण गावात जिराफ वस्तीला पुराच्या पाण्याने वेढा दिला. या ठिकाणी राहणाऱ्या संपूर्ण भागाचा सीना नदीच्या महापुरामुळे परवा रात्रीपासून संपर्क तुटला होता, त्या वस्तीवर जवळपास २५ ते ३० लोक अडकल्याची माहिती काल दुपारी मिळाली. त्यानंतर तत्काळ ‘एनडीआरएफ’च्या टीमला पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर मोठे प्रयत्न करत त्या सर्व ग्रामस्थ महिलांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. मिशन यशस्वी झाल्यानंतर सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास टाकला..दृश्य मन हेलावून टाकणारेसुटका झालेल्या प्रत्येक चेहऱ्यावरची दिलासा देणारी स्मितरेषा...आईच्या कुशीत सुरक्षित पोहोचलेली लेकरे... वृद्धांच्या डोळ्यात दाटलेले आनंदाश्रू... सुटका झालेल्यांनी ग्रामस्थांना दिलेले आलिंगन सर्व दृश्य मन हेलावून टाकणारे होते..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.कर्जत तालुक्यातील मलठण येथे जिराफ वस्तीवरील लोकांना सीना नदीच्या महापुराने वेढल्याची माहिती मिळाली. दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांचाही फोन आला. मी स्वतः सर्व नियोजित कार्यक्रम सोडून कर्जत गाठले, जवळपास तीन ते चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आम्हाला त्या २५ ते ३० लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात यश मिळाले. कार्यात सहभागी ‘एनडीआरएफ’ जवान, अधिकारी व कार्यकर्त्यांचे कौतुक करावे तितके थोडे आहे.- नीलेश लंके, खासदार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.