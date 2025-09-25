अहिल्यानगर

Karjat Rain update: 'कर्जत तालुक्यातील मलठण पुरात अडकलेल्यांची ७२ तासांनंतर सुटका'; जिराफ वस्तीला पुराच्या पाण्याने वेढा, ‘एनडीआरएफ’ची मदत

Karjat Taluka Flood: Malthan Residents: तालुक्यातील मलठण गावात जिराफ वस्तीला पुराच्या पाण्याने वेढा दिला. या ठिकाणी राहणाऱ्या संपूर्ण भागाचा सीना नदीच्या महापुरामुळे परवा रात्रीपासून संपर्क तुटला होता, त्या वस्तीवर जवळपास २५ ते ३० लोक अडकल्याची माहिती काल दुपारी मिळाली.
NDRF Aids Flood-Hit Giraf Settlement in Karjat

NDRF Aids Flood-Hit Giraf Settlement in Karjat

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्जत: तालुक्यातील मलठण येथील सीना नदीच्या पुराने वेढा दिल्याने त्यात अडकलेल्या जिराफ वस्तीवरील नागरिकांची ‘एनडीआरएफ’च्या जवानांनी रेस्क्यू ऑपरेशन करीत केली. ७२ तासांनंतर सुटका झाल्याने गावात आल्यानंतर सुटका केलेल्यांच्या डोळ्यात अश्रुंच्या धारा होत्या.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
rain
karjat
district
rain damage crops
NDRF
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com