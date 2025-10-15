अहिल्यानगर

Sangamner Crime:'संगमनेरात नऊ लाखांचा गुटखा जप्त'; तुरुंगातील आरोपीच्या कारचा वाहतुकीसाठी वापर..

₹9 Lakh Worth of Gutkha Seized in Sangamner: सदर पथक कारवाईसाठी रणखांब फाट्याजवळ थांबले असता, अडीच वाजेच्या सुमारास साकूर फाट्याचे दिशेने एक कार (एमएच- १७ बीएक्स- ००९७) येताना दिसली. त्यातील चालकाला रस्त्याच्या कडेला थांबण्याबाबत इशारा केला.
Sangamner police seize ₹9 lakh worth of gutkha; car used by jail-linked accused for transportation.

Sangamner police seize ₹9 lakh worth of gutkha; car used by jail-linked accused for transportation.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: गुटखा वाहतूक करणारी कार घारगाव पोलिसांनी मंगळवारी (ता. १४) दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास रणखांब फाट्यावर पकडली. या कारवाईत दहा लाख रुपयांची कार व आठ लाख ९५ हजार ६२० रुपयांचा गुटखा, असा एकूण १८ लाख ९५ हजार ६२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तपासात ही कार तुरुंगात असलेला आरोपी युसूफ चौघुले याची असल्याचे उघड झाले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
sangamner
police case
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com