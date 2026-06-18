अहिल्यानगर

Education Struggle: ऊन-पाऊस-थंडीची पर्वा नाही; शिक्षणासाठी दररोज पाच किलोमीटर चालतात आदिवासी विद्यार्थी, साहेब, कधी थांबणार ही पायपीट !

Education challenges in Remote tribal villages: दुर्गम आदिवासी वाड्यांतील विद्यार्थ्यांची रोजची पाच किलोमीटर पायपीट; बससेवेअभावी उन्हात, पावसात, थंडीत जीव धोक्यात घालून शिक्षणाची कास
Driven by Dreams, Not Convenience: Tribal Children Trek Daily to Attend School

Driven by Dreams, Not Convenience: Tribal Children Trek Daily to Attend School

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-शांताराम काळे

अकोले : आमची मराठी शाळा... आमची मराठी शाळा... हे गीत गुणगुणत उन्हाचे चटके सहन करत दररोज पाच किलोमीटरची पायपीट करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे चित्र अकोले तालुक्यातील दुर्गम भागात पहायला मिळते. शिक्षणाची आस आणि शाळेबद्दलच्या प्रेमाच्या जोरावर ही बालचमू प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत आहे.

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