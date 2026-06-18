Education Struggle: ऊन-पाऊस-थंडीची पर्वा नाही; शिक्षणासाठी दररोज पाच किलोमीटर चालतात आदिवासी विद्यार्थी, साहेब, कधी थांबणार ही पायपीट !

-शांताराम काळेअकोले : आमची मराठी शाळा... आमची मराठी शाळा... हे गीत गुणगुणत उन्हाचे चटके सहन करत दररोज पाच किलोमीटरची पायपीट करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे चित्र अकोले तालुक्यातील दुर्गम भागात पहायला मिळते. शिक्षणाची आस आणि शाळेबद्दलच्या प्रेमाच्या जोरावर ही बालचमू प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पुरुषवाडी, बलठण, वांदूळ शेत, माणिक ओझर, गोंदुषी, खडकी, लव्हाळी, कोथळे, विहीर, शिंदे आणि तळे या दुर्गम आदिवासी वाड्या-वस्त्यांमधील विद्यार्थी मवेशी येथील माध्यमिक विद्यालयात शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या गावांपर्यंत नियमित बससेवा उपलब्ध नसल्याने आणि खासगी जीपचे भाडे परवडत नसल्याने विद्यार्थ्यांना रोजचा शाळेचा प्रवास पायीच करावा लागतो..उन्हाळ्यात अंगाची लाही लाही करणारे ऊन, पावसाळ्यात मुसळधार पावसाचा मारा आणि हिवाळ्यात बोचरी थंडी अशा तिन्ही ऋतूंशी झुंज देत ही चिमुकली पावले शिक्षणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. पायात साध्या चपला, पाठीवर दप्तर आणि मनात शिकून मोठे होण्याची जिद्द घेऊन ही मुले शाळेची वाट तुडवत आहेत..विशेष म्हणजे, अकोले आगाराने राज्यात ‘क’ वर्गात प्रथम क्रमांक मिळविल्याचा मान पटकावला असला, तरी तालुक्यातील अतिदुर्गम आदिवासी भागात आजही अनेक गावांना बससेवेची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रवास अधिक खडतर बनला आहे. गावाच्या आजूबाजूचा परिसर जंगलव्याप्त असल्याने तेथे हिंस्त्र वन्यप्राण्यांचा वावर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पायी किंवा साधनांविना शाळेत ये-जा करणे जीवघेणे आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन परिस्थितीकडे शासन, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, तसेच दानशूर व्यक्तींनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..बससेवेची मागणीआदिवासी सेवक काशिनाथ साबळे, सुरेश भांगरे, सयाजी अस्वले आणि गंगाराम धिंदळे यांनी विद्यार्थ्यांसाठी बससेवा किंवा अन्य वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...आधार देणे, सामूहिक जबाबदारीशिक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या पावलांना आधार देणे, ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. कारण, हीच चिमुकली पावले उद्याचा सुशिक्षित आणि सक्षम समाज घडविणार आहेत, अशी भावनिक प्रतिक्रिया ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.