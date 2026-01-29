Ajit Pawar: कार्यकर्त्यांच्या शब्दाला मान देणारा नेता; पदाधिकाऱ्यांकडून दादांच्या आठवणींना उजाळा

-सतीश वैजापूरकरशिर्डी: मागील वर्षी साईंच्या शिर्डीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनाच्या नियोजनाच्या जबाबदारीत कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे सक्रिय होते. अर्थातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी होते. एका बाजूला तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे अडचणीत आणि दुसऱ्या बाजूला ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ नाराज, अशी परिस्थिती होती. अशा वातावरणात पक्षाचे पदाधिकारी रमेश गोंदकर आणि संग्राम कोते यांनी आमच्या घरी सदिच्छा भेट द्यावी, असा आग्रह दादांकडे धरला. तो अर्थातच त्यांनी आनंदाने मान्य केला. पहिल्याच दिवशी या दोघांच्याही घरी पुरेसा वेळ देत भेट देखील दिली. आज या पदाधिकाऱ्यांनी दादांच्या या आठवणींना आवर्जून उजाळा दिला..Sanjay Mama Shinde: दिवाळी पाडव्याला अजितदादांची भेट ठरलेलीच; संजयमामा शिंदेंकडून आठवणींना उजाळा.संग्राम कोते यांनी पक्ष संघटनेत पाच-सात वर्षे राज्य पातळीवर काम केले. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद त्यांनी सांभाळले. या कालावधीत अजितदादा या भागात आले की कोते यांच्या निवासस्थानी आवर्जून भेट देत असत. या परिवारासोबत त्यांचा व्यक्तिगत स्नेह वृद्धिंगत झाला होता. रमेश गोंदकर हे त्यांच्या पक्षाचे माजी नगरसेवक. या पालिका निवडणुकीत त्यांचे चिरंजीव दीपक गोंदकर नगरसेवक म्हणून निवडून आले. या परिवारासोबत देखील दादांचा चांगला स्नेह होता. त्यांच्या पक्षाचे अमित शेळके हे या निवडणुकीत अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आले. मुंबईला जाऊन दादांची भेट घेऊन आले. गौतम बॅंकेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब कोते आमदार आशुतोष काळे यांचे निकटवर्तीय आहेत. ते देखील राष्ट्रवादीच्या कार्यात सक्रिय आणि दादांचे चांगले परिचित होते..नुकत्याच पार पडलेल्या पालिका निवडणुकीत आमदार आशुतोष काळे यांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार काका कोयटे यांच्या प्रचारासाठी दादा कोपरगावात आले. त्यावेळी त्यांच्या दिमतीला शिर्डीचे उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांचे वाहन होते. विमानतळावरून कोपरगावकडे जात असताना वाहनाचे सारथ्य काळे करीत होते. सहज चर्चेत विषय निघाला अन् वाहन शेळके यांची असल्याचे कळाल्यावर दादांनी आवर्जून अभय शेळके यांची विचारपूस केली..गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला अहिल्यानगर जिल्ह्यात चांगले यश मिळाले. त्यांचे चार आमदार निवडून आले. अर्थातच त्यात आमदार आशुतोष काळे हे त्यांच्या सर्वाधिक जवळचे होते. त्यामुळे विविध कार्यक्रम आणि प्रचारसभांच्या निमित्ताने ते बऱ्याचदा कोपरगावात आले. शिर्डीतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसोबत त्यांचा नेहमीच संपर्क राहिला. आज दादांच्या अपघाती निधनाची बातमी कळताच सर्वांना धक्का बसला. त्यांनी दादांच्या आठवणींना उजाळा दिला..Ajit Pawar Death: कामाचा माणूस गेला; सोलापूरकर भावुक, साेलापुतील चौकाचौकांत उभारले बॅनर!.उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना जीव लावीत असत. मुंबईला कधीही काम घेऊन गेले की लगेच संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून कामे मार्गी लावीत. त्यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राबरोबरच पक्षाची देखील फार मोठी हानी झाली आहे.- रमेश गोंदकर, माजी नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.