Ajit Pawar: आधारवड कोसळला

गेल्या वर्षभरात नगरकरांना, मला व माझ्या कुटुंबीयांना तीन मोठे धक्के बसले. वडील अरुणकाकांच्या जाण्याच्या धक्क्यातून अजूनही आम्ही सावरलो नाहीत. माझे छत्र हरपले. त्या दुःखातून सावरत नाही, तोच सासरे शिवाजीराव कर्डिले सर्वांना सोडून गेले. माझे राजकीय दोन्ही गुरू निखळले. आता तर अजितदादांच्या जाण्याने माझे तीनही आधारवड कोसळले आहेत. दादांचा अपघात समजताच काळजात धस्स झाले. ही घटना अजूनही स्वप्नवत वाटते.संग्राम जगताप, आमदार.Ajit Pawar: राजकारणातील दीपस्तंभ.राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या अलगीकरणानंतर मी दादांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. दादांचे माझ्यावर विशेष प्रेम होते. कामे घेऊन गेलो की दादा म्हणायचे, 'संग्राम नको टेन्शन घेऊ. तुझं काम झालं म्हणून समज.' त्यांचे आपुलकीचे बोलणे माझ्यासाठी काम झाल्याची पावती असायची. अरुणकाकांच्या निधनानंतर दादांनी माझ्या कुटुंबीयांचे घरी येऊन सांत्वन केले. 'संग्राम, मी तुझ्या पाठीशी आहे. कोणतीही अडचण येऊ देत, मला सांग. नगर शहरासाठी काय पाहिजे, ते सांग. निधी किती हवाय तेवढा घे, पण शहराचे नाव राज्यात गाजलं पाहिजे.' अशा आपुलकीच्या शब्दांनी मन भरून जायचे..मी शहराच्या विकासासाठी काही कामे घेऊन गेलो. पहिल्याच टप्प्यात सुमारे दीडशे कोटींचा निधी दिला. जिजामाता रुग्णालय, दोन्ही स्पोर्टस काॅम्प्लॅक्स, सोलापूर ते कोंबडीवाला मळा रस्ता, फरहत हाॅटेल ते सोलापूर महामार्गालगत रस्ता, केडगाव लिंक रोड, सावेडी ते बोल्हेगाव रस्ता, केडगाव ते बुरुडगाव रस्ता, तपोवन रोड अशी कामे मार्गी लावण्यासाठी दादांनी दिलेला निधी कामी आला..सक्कर चौक, डीएसपी चौक, पत्रकार चौकातील सिमेंटचे रस्ते, वाडिया पार्क येथे सुविधा, क्रीडांगणांचा विकास करण्यासाठी नंतरच्या टप्प्यात त्यांनी ५२ कोटींचा निधी दिला, ही नगरकरांसाठी मोठी उपलब्धी होती. दादांच्या माध्यमातून शहरासाठी सुमारे पाचशे कोटीचा निधी मिळू शकला, हे नगरकर कधीच विसरणार नाहीत. .\rमहापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांची सभा नियोजित होती. काही महत्त्वाच्या कामांमुळे त्यांना नगरला येता आले नाही. मात्र, त्यांनी निवडणुकीबाबत मार्गदर्शन केले. 'आपल्या जास्त जागा यायलाच पाहिजे,' असा त्यांचा संदेश होता. झालेही तसेच. महापालिकेत आपण टॉपवर असल्याचे समजताच त्यांनी अभिनंदन केले होते. .Ajit Pawar: कर्तृत्ववान भाच्यासाठी रडला मामाचा वाडा.मी लहान-मोठ्या सर्वच घटनांबाबत त्यांच्याशी बोलत होतो. ते कितीही व्यस्त असले, तरी माझ्याशी बोलत. आजही ते आपल्यात नाहीत, हे कटू सत्य मन स्वीकारत नाही. माझ्या तीन मार्गदर्शकांची एक्झिट ही माझ्या आयुष्यातील मोठी पोकळी निर्माण करणारी ठरली आहे. दादांना नगरकरांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली..