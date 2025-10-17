अहिल्यानगर

Santosh Navlakha: जामखेडमध्ये ‘आप’ स्वबळावर लढणार : तालुकाध्यक्ष संतोष नवलाखा; नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी निश्चित

AAP to Offer Candidacy to Honest: नगरपरिषदेसह सर्व पदांसाठी उमेदवारांची चाचपणी सुरू असून, नागरिक आणि उमेदवारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या आदेशानुसार प्रामाणिक आणि सामान्य कार्यकर्त्यांनाही उमेदवारी दिली जाणार असल्याचे नवलाखा यांनी सांगितले.
AAP begins candidate screening for Nagar Parishad elections; Kejriwal directs inclusion of honest and grassroots workers.

AAP begins candidate screening for Nagar Parishad elections; Kejriwal directs inclusion of honest and grassroots workers.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जामखेड शहर: जामखेड नगरपरिषदेसह तालुक्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टी स्वबळावर लढणार आहे. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत १२ प्रभागांमधून २४ उमेदवार रिंगणात उतरवले जाणार आहेत, अशी माहिती पार्टीचे तालुकाध्यक्ष संतोष नवलाखा यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Arvind Kejriwal
political
aap
nandurbar nagar parishad
Aap party
district
AAP Member

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com