Santosh Navlakha: जामखेडमध्ये ‘आप’ स्वबळावर लढणार : तालुकाध्यक्ष संतोष नवलाखा; नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी निश्चित

जामखेड शहर: जामखेड नगरपरिषदेसह तालुक्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये आम आदमी पार्टी स्वबळावर लढणार आहे. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत १२ प्रभागांमधून २४ उमेदवार रिंगणात उतरवले जाणार आहेत, अशी माहिती पार्टीचे तालुकाध्यक्ष संतोष नवलाखा यांनी दिली..आगामी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरपरिषद निवडणुकीसाठी आम आदमी पार्टीने जामखेडमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, नगराध्यक्षपदासाठी अल्पसंख्याक चेहरा, तसेच नगरसेवक पदासाठी अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार आहे. .जामखेड नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण महिलेसाठी नगराध्यक्षपदाची जागा असल्याने अल्पसंख्याक समाजातील युवा नेते आसिफ कमाल शेख यांच्या मातोश्री रहिमुन्निसा कमाल शेख यांची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य प्रदेश अध्यक्ष अजित फाटके पाटील, अहिल्यानगर दक्षिण जिल्हा अध्यक्ष राजू आघाव यांच्या आदेशानुसार व जामखेड तालुका आम आदमी पार्टीने त्यांची उमेदवारी निश्चित केली आहे..नगरपरिषदेसह सर्व पदांसाठी उमेदवारांची चाचपणी सुरू असून, नागरिक आणि उमेदवारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या आदेशानुसार प्रामाणिक आणि सामान्य कार्यकर्त्यांनाही उमेदवारी दिली जाणार असल्याचे नवलाखा यांनी सांगितले..यावेळी शहराध्यक्ष अजय भोसले, जिल्हा संघटक बजरंग सरडे, बिपिन वारे, संजय सदाफुले, गोकूळ परदेशी, सुंदर परदेशी, दीपक शेळके, अतुल खराडे, ऋषिकेश लांडगे, जुबेर काझी, ॲड. सागर मोरे, जैद सय्यद, विकास पवार, अब्दुल शेख, नाजिम पठाण आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.