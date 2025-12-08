Bribery:'नेवासे येथे लाच घेताना भू-करमापकास अटक'; अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ, शिवरस्ता खुला करुन देताे अन्..

सोनई : नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने नेवासे भूमिअभिलेख कार्यालयात भू -करमापक असलेल्या अजयभानसिंग गुलाबसिंग परदेशी यास शिवरस्ता खुला करून देण्याच्या बोलीवर दीड लाख रुपये लाच शेतकऱ्यांकडून घेताना रंगेहाथ पकडले. या कारवाईने तालुक्यात खळबळ उडाली..ISRO Success Story: 'वडीच्या ओमकार मुळीकची इस्रोत झेप'; प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्दीच्या जाेरावर यशस्वी कामगिरी; आई-वडिलांच्या डाेळ्यात पाणी !.पाथरवाला व गोयगव्हाण (ता.नेवासे) येथील तक्रारदार, त्यांचे बंधू, वडील व इतर शेतकऱ्यांनी याबाबत नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर विभागाचे पोलिस अधीक्षक भारत तांगडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक माधव रेड्डी व सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक राहुलकुमार नाईक व पथकाने काल गुरुवारी (ता.४) पंचासह भूकरमापक परदेशी यांना दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांकडून लाच स्वीकारताच पथकाने अटक केली आहे..याबाबत सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या फिर्यादीत शेतात जाण्याकरिता अतिक्रमण असल्याने शिवरस्ता खुला करून देण्याचा प्रश्न होता. शेतकऱ्यांनी ३१ जानेवारी २०२२ मध्ये अर्ज केल्यानंतर तहसीलदार यांनी रक्कम घेऊन मोजणीचा आदेश दिला होता. शेतकरी न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायाधीशांनी सरकारने रक्कम भरून मोजणी व शिवरस्ता खुला करण्याचा निकाल दिला होता. सन २०२३ मध्ये रस्ता खुला केला; .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .मात्र रस्त्यास मजबुतीकरण निधी मंजूर झाल्याने पुन्हा मोडणीचा विषय पुढे आला. ६ जून रोजी मोजणी करूनही रस्ता बंद राहिल्याने या कामासाठी बुधवारी (ता.३) भूकरमापक परदेशी यांनी पैशाची मागणी केली होती. कारवाई पथकात हवालदार प्रफुल्ल माळी, विलास निकम, विनोद पवार आदी सहभागी होते. तपास पोलिस निरीक्षक राजू आल्हाट करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.