अहिल्यानगर

Shirdi News: साईबाबा समाधी मंदिर परिसरात दर्शनासाठी अडवणूक करणारांवर होणार कारवाई; भाविकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाचा माेठा निर्णय!

Crowd control Rules at Shirdi Temple: साईबाबा मंदिर परिसरात भाविकांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी प्रशासनाची कठोर पावले
Administration Cracks Down on Darshan Obstruction at Sai Baba Temple Complex

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिर्डी: साईबाबा समाधी मंदिर परिसरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. भाविकांची वाहने अडवून त्यांना विशिष्ट दुकानातूनच पूजासाहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या व खासगी पार्किंगचा आग्रह धरणाऱ्या एजंटांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश शिर्डी विभागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी माणिक आहेर यांनी निर्गमित केले आहेत.

