Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये ‘विना नंबर’ वाहनांवर कारवाई; ९७ गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई, ४८ दुचाकी पोलिस ठाण्यात जमा

श्रीरामपूर : शहरातील विना नंबर प्लेट व कानठळ्या बसवणाऱ्या मॉडीफाय सायलेन्सर असलेल्या वाहनांवर पोलिसांनी सोमवारी (ता.१) मोहीम राबवून धडाकेबाज कारवाई केली. अनेक वाहनचालक वाहनांना फटाके फोडणारे व कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर लावून शहरातील शांतता भंग करीत होते. त्याचा त्रास वयोवृद्ध नागरिक, महिला व लहान मुलांना सहन करावा लागत होता. .याशिवाय विना नंबर प्लेटच्या गाड्या गुन्ह्यांसाठी वापरल्या जाण्याचा धोका असल्याने पोलिसांनी कठोर पावले उचलली. या कारवाईत ९७ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ४८ विना नंबर प्लेट वाहने थेट पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आली. उर्वरित वाहनधारकांवर जागेवरच दंड व नंबर प्लेट बसविण्याची कारवाई करण्यात आली..\rमॉडीफाय सायलेन्सर असलेल्या सहा दुचाकी जप्त करून त्यांचे सायलेन्सर काढून मूळ कंपनीचे सायलेन्सर बसवून मगच त्या वाहने सोडण्यात आल्या. ही कारवाई अप्पर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे, उपाधीक्षक जयदत्त भवर व निरीक्षक नितीन देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. पोलिसांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शहरात पुढेही अशा कारवाया नियमितपणे सुरू राहतील. वाहनांवर दोन्ही नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य आहे, तसेच मॉडीफाय सायलेन्सर वापरणाऱ्यांनी तत्काळ मूळ सायलेन्सर बसवावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.