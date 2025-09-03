अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये ‘विना नंबर’ वाहनांवर कारवाई; ९७ गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई, ४८ दुचाकी पोलिस ठाण्यात जमा

“Strict Action in Shrirampur: पोलिसांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शहरात पुढेही अशा कारवाया नियमितपणे सुरू राहतील. वाहनांवर दोन्ही नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य आहे, तसेच मॉडीफाय सायलेन्सर वापरणाऱ्यांनी तत्काळ मूळ सायलेन्सर बसवावेत.
“Shrirampur police seize vehicles during action against number plate violations.”
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीरामपूर : शहरातील विना नंबर प्लेट व कानठळ्या बसवणाऱ्या मॉडीफाय सायलेन्सर असलेल्या वाहनांवर पोलिसांनी सोमवारी (ता.१) मोहीम राबवून धडाकेबाज कारवाई केली. अनेक वाहनचालक वाहनांना फटाके फोडणारे व कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर लावून शहरातील शांतता भंग करीत होते. त्याचा त्रास वयोवृद्ध नागरिक, महिला व लहान मुलांना सहन करावा लागत होता.

Ahmednagar
police
crime
Action
district
Traffic

