सोनई : महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने बरखास्त केलेले शनैश्वर देवस्थानचे विश्वस्त उच्च न्यायालयाच्या 'जैसे थे' निकालाने काल रविवारी (ता.५) आक्रमक झाले खरे मात्र आज दानपात्र मोजदाद करणार असल्याची त्यांची प्रतिज्ञा प्रत्यक्षात फोल ठरली. सर्व विभाग प्रमुखांना कार्यकारी समितीसमोर जाण्यास मज्जाव करूनही प्रत्यक्षात आज तीन विभाग प्रमुख वगळता सर्वांनी व्यवस्थापक राजेंद्र वाकचौरे यांच्या दालनात हजेरी लावली आहे. बुधवारी (ता.८) दानपात्राची मोजदाद झाल्यास याचिका दाखल करण्याचा निर्णय विश्वस्तांनी घेतला. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आपल्याच बाजूने आहे, असे समजून बरखास्त केलेले विश्वस्त मंडळ रविवारी सक्रिय झाले होते. देवस्थानच्या जनसंपर्क कार्यालयात सुरवातीला त्यांची व नंतर सर्व विभाग प्रमुखांना एकत्र करीत बैठक झाली होती. बैठकीत प्रशासक असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमणूक केलेल्या समितीला विभाग प्रमुखांनी कुठलेही कागदपत्र देऊ नये व माहिती सांगू नये असे सांगण्यात आले होते. आज सोमवारी विश्वस्तांनी दानपात्र मोजदाद करण्याचे ठरविले होते..आज सोमवारी सकाळी साडेअकरा वाजता विश्वस्तांनी जनसंपर्क कार्यालयात बैठक घेऊन रणनीतीवर चर्चा केली. बाहेर आल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष भागवत बानकर यांची सही असलेले पत्र व्यवस्थापक वाकचौरे यांना देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या नावाने लिहिलेल्या पत्रात आम्ही आज दानपात्र मोजदाद करणार नसून आपल्या समितीने सुद्धा बुधवारी (ता.८) कायदा व सुव्यवस्था म्हणून दानपात्र उघडू नये, असे नमूद केले आहे. पत्र देऊन सर्व विश्वस्तांनी मंदिर परिसरातून काढता पाय घेतला..मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांच्या व्हिडिओ सहभागात व तहसीलदार तथा उपकार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय बिरादार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यकारी समितीची आज बैठक होऊन भक्तांची सुविधा व कामकाजाबाबत चर्चा झाली. व्यवस्थापक वाकचौरे यांनी दुपारनंतर सर्व विभाग प्रमुखांना बोलावून खात्याची सर्व माहिती जाणून घेतली. कार्यालयीन अधीक्षक लक्ष्मण वाघ रजेवर होते तर अन्य दोन विभाग प्रमुख राहिले असल्याचे सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आमच्याच बाजूने आहे, असे विश्वस्त सांगत असले तरी प्रत्यक्षात शनिवारी (ता.४) या दिवशी जी स्थिती आहे, तशीच ठेवा, असे समजून कार्यकारी समिती दैनंदिन कामकाज पाहत आहे..आज झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सर्वांना त्यांची जबाबदारी सांगण्यात आली. विभाग प्रमुखांकडून विभागात असलेली कर्मचारी संख्या, कायम संख्या, त्यांचे मानधन जाणून अडचणी समजून घेतल्या. बुधवारच्या दानपात्र करता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.- राजेंद्र वाकचौरे, व्यवस्थापक, कार्यकारी समिती.