कोपरगाव : जपानच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रंगमंचावर आपल्या अष्टपैलू कामगिरीने छाप उमटवणारा तरुण क्रिकेटपटू आदित्य अमित फडके नुकताच कोपरगाव भेटीवर आला होता. मराठमोळा हा खेळाडू सध्या जपानच्या अंडर-१९ क्रिकेट संघाचा प्रभावी अष्टपैलू म्हणून ओळख निर्माण करत असून, त्याच्या भेटीमुळे स्थानिक क्रिकेटप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. आदित्य हा मूळ कोपरगावचे आशिष फडके यांचा पुतण्या आहे. फडके कुटुंबाचे पूर्वीचे वास्तव्य शहरातील गिरमे चाळ परिसरात होते. जपानमध्ये स्थायिक झाल्यानंतरही कुटुंबाची कोपरगावशी असलेली नाळ आजही घट्ट आहे. या भेटीदरम्यान आदित्यने काका आशिष फडके व कुटुंबीयांसमवेत टाकळी शिवारातील शेत सफरीचा मनमुराद आनंद घेत बालपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला..१ सप्टेंबर २००५ रोजी ठाणे येथे जन्मलेल्या आदित्यचे वडील अमित फडके जपानमध्ये आयटी सॉफ्टवेअर अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. लहानपणापासून क्रिकेटची आवड जोपासत आदित्यने जपानमधील स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. उजव्या हाताने आकर्षक फलंदाजी करणारा आदित्य गरजेनुसार अचूक ऑफस्पिन गोलंदाजी करतो. अल्फा क्वॅशर्स योकोहामा क्रिकेट क्लबकडून खेळताना त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर जपानच्या युवा क्रिकेटमध्ये स्थान पक्के केले..कोपरगावच्या तरुणांसाठी प्रेरणापरदेशात राहूनही मातृभूमीशी नाळ जपणारा आदित्य आज कोपरगावच्या तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. मेहनत, शिस्त आणि सातत्याच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचता येते, हे त्याने दाखवून दिले आहे..आशिया कपमध्ये दमदार छाप२०२४ च्या अंडर-१९ आशिया चषक स्पर्धेत आदित्यने जपानचे प्रतिनिधित्व करत भारत व यूएईसारख्या बलाढ्य संघांविरुद्ध सामने खेळले. हाँगकाँगविरुद्ध ७९ धावांची खेळी त्याची सर्वोच्च कामगिरी ठरली असून, एक अर्धशतक त्याच्या नावावर नोंदले आहे. आशिया कप पात्रता स्पर्धेत १३५ धावा करत तो पाचवा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. गोलंदाजीतही त्याने उल्लेखनीय कामगिरी करत जपानसाठी हॅटट्रिक घेणारा पहिला गोलंदाज होण्याचा मान मिळविला. त्याची फलंदाजी आणि गोलंदाजीतील अष्टपैलू क्षमता जपान संघासाठी मोठी ताकद ठरत आहे..आगामी विश्वचषक पात्रता स्पर्धेकडे लक्षसध्या जपानचा अंडर-१९ संघ आगामी विश्वचषक पात्रता (डिव्हिजन-१) फेरीसाठी सज्ज होत असून, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व आयर्लंडविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यांत आदित्यकडून भक्कम कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याच्या अष्टपैलू कामगिरीवर जपानच्या आशा खिळल्या आहेत.