अहिल्यानगर
Pardhi Settlement Road issue: १५ वर्षांनंतर पारधी वस्तीला मिळाला रस्ता; तहसीलदार सावंत यांची मध्यस्थी; ७५ शिव-पाणंद रस्ते प्रश्न निकाली!
कोपरगाव : दोनशे ते अडीचशेची लोकवस्ती असलेल्या हिंगणी येथील पारधी वस्तीला गेल्या १५ वर्षांपासून रस्ताच नव्हता. तहसीलदार महेश सावंत यांनी पुढाकार घेत ६ मार्च रोजी पाहणी केली. रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत ठाण मांडून ग्रामस्थांमध्ये सामंजस्याने एकमत घडवून आणत रस्ता मोकळा करून दिला. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांचा वनवास संपला. हक्काचा रस्ता दिल्याने रहिवाशांनी त्यांचे आभार मानले.