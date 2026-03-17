15-Year Wait Ends: Road Built for Pardhi Vasti, 75 Rural Road Disputes Settled

अहिल्यानगर

Pardhi Settlement Road issue: १५ वर्षांनंतर पारधी वस्तीला मिळाला रस्ता; तहसीलदार सावंत यांची मध्यस्थी; ७५ शिव-पाणंद रस्ते प्रश्न निकाली!

75 Shiv Panand Road disputes resolved by Tahsildar Sawant: १५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पारधी वस्तीला मिळाला हक्काचा रस्ता; तहसीलदार सावंत यांचे कौतुक
कोपरगाव : दोनशे ते अडीचशेची लोकवस्ती असलेल्या हिंगणी येथील पारधी वस्तीला गेल्या १५ वर्षांपासून रस्ताच नव्हता. तहसीलदार महेश सावंत यांनी पुढाकार घेत ६ मार्च रोजी पाहणी केली. रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत ठाण मांडून ग्रामस्थांमध्ये सामंजस्याने एकमत घडवून आणत रस्ता मोकळा करून दिला. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांचा वनवास संपला. हक्काचा रस्ता दिल्याने रहिवाशांनी त्यांचे आभार मानले.

