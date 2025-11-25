अहिल्यानगर

Success Story: 'माेलमजुरी करणारा किशोर शिंदे झाला अधिकारी'; माऊलीला अश्रू अनावर, जिद्दीच्या जाेरावर आई-वडिलांचे स्वप्न साकार..

daily wage worker family: मोलमजुरी करून घरखर्च चालवणाऱ्या कुटुंबातील किशोर शिंदे याने अपार कष्ट, जिद्द आणि निर्धाराच्या जोरावर अधिकारीपद मिळवून दाखवले. गरिबीचे विषम परिस्थिती, शिक्षणासाठीची आर्थिक तुटवडा, मोलमजुरीच्या कामात दिलेले हात या सर्व अडथळ्यांवर मात करत त्याने आपल्या आई-वडिलांचे आयुष्यभराचे स्वप्न साकार केले.
Officer Kishor Shinde receiving greetings as his emotional mother sheds tears of joy after his remarkable success

चांदे : खडतर परिस्थितीचा सामना करत शिक्षणाचा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केला. त्यासाठी मोलमजुरी केली. जिद्दीच्या जोरावर स्पर्धा परीक्षा पास होत आई-वडिलांचे स्वप्न साकार केलेल्या किशोरची ग्रामस्थांनी सवाद्य मिरवणूक काढली. छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केल्यानंतर चांद्याचे सरपंच रावसाहेब दहातोंडे यांच्या हस्ते त्याचा सत्कार करण्यात आला.

