Success Story: 'माेलमजुरी करणारा किशोर शिंदे झाला अधिकारी'; माऊलीला अश्रू अनावर, जिद्दीच्या जाेरावर आई-वडिलांचे स्वप्न साकार..

चांदे : खडतर परिस्थितीचा सामना करत शिक्षणाचा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केला. त्यासाठी मोलमजुरी केली. जिद्दीच्या जोरावर स्पर्धा परीक्षा पास होत आई-वडिलांचे स्वप्न साकार केलेल्या किशोरची ग्रामस्थांनी सवाद्य मिरवणूक काढली. छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केल्यानंतर चांद्याचे सरपंच रावसाहेब दहातोंडे यांच्या हस्ते त्याचा सत्कार करण्यात आला.

किशोर मीरा विष्णू शिंदे या युवकाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतलेल्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले. त्याची मंत्रालयात निम्न श्रेणी लघुलेखन वर्ग दोन अधिकारी म्हणून थेट निवड करण्यात आली. अनंत अडचणींचा सामना करत त्याने हे यश मिळविले. हे यश मिळवताना महावितरणचे खांब रोवण्यासाठी त्याने रोजंदारीवर काम केले. मोलमजुरी केली. कोरोना महामारीत कामही बंद झाले. 

आता सर्व संपले, आपण केलेले सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरतात, असेच मला वाटू लागले. भाऊ, आई-वडिलांनी मला खचू न देता खंबीर आधार दिला. त्यामुळे शिक्षण अधिक जोमाने घेण्याची जिद्द मिळाली, असे यावेळी किशोर याने सांगितले. दत्ताचे हापसे, राजेश जमदाडे, भाऊसाहेब जावळे, भाऊसाहेब ठोंबरे हे उपस्थित होते.

माऊलीला अश्रू अनावर

किशोरची आई मीरा शिंदे या भाषण करण्यासाठी उभ्या राहिल्या असता, किशोरने खूप कष्ट केले. एवढेच नाही, तर त्याने खुरपणीचे देखील काम केले. मोलमजुरी करून जीवनात त्याने हार मानायचे नाही, असे स्वप्न पाहिले आणि त्याला अखेर देवाने यश दिले, असे सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले.