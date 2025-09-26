अहिल्यानगर

Minister Dattatreya Bharane: सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्या: कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे; पारनेर-नगर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

Farmers in Parner-Nagar Face Huge Losses: ओला दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिके पडली, वाहून गेली व शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. या पार्श्‍वभूमीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे आमदार काशिनाथ दाते यांनी सरसकट पंचनामे करत तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
टाकळी ढोकेश्‍वर: अतिवृष्टीमुळे पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ओला दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिके पडली, वाहून गेली व शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. या पार्श्‍वभूमीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे आमदार काशिनाथ दाते यांनी सरसकट पंचनामे करत तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली.

