Minister Dattatreya Bharane: सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्या: कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे; पारनेर-नगर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

टाकळी ढोकेश्वर: अतिवृष्टीमुळे पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ओला दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिके पडली, वाहून गेली व शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे आमदार काशिनाथ दाते यांनी सरसकट पंचनामे करत तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली..नारायणगव्हाण (ता. पारनेर) येथील नुकसानीची कृषिमंत्री भरणे यांनी पाहणी केली. दाते म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पंचनामे सुरू असले, तरी शेतकऱ्यांना वेळेवर दिलासा मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित आर्थिक भरपाई जाहीर करावी. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री भरणे यांनी नुकसानीची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. .यावेळी त्यांनी प्रशासनाला तत्काळ पंचनामे पूर्ण करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत, माजी सभापती गणेश शेळके, तालुकाध्यक्ष विक्रम कळमकर, मनोज मुंगसे, सोनाबाई चौधरी, सुषमा रावडे, वसंत चेडे, सागर मैड, विकास पवार, मंगेश दाते, अजिंक्य दरेकर आदी उपस्थित होते..शेतकऱ्यांच्या आयुष्यभराच्या स्वप्नांचे नुकसान या पावसामुळे झाले आहे. मात्र, शासन त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे. पंचनामे पूर्ण होताच मदतीचा शासन निर्णय त्वरित जाहीर केला जाईल.- दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री.