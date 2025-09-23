अहिल्यानगर

Ahilyanagar Administrative Action : 'पुरावा न घेता जमिनीची नोंद, मंडलाधिकारी निलंबित'; अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई, जिल्ह्यात उडाली खळबळ..

Land Records Filed Without Evidence : डायाभाई अजीज यांनी त्यांच्या हिस्स्याची जमीन गांधीनगर (गुजरात) येथील पारसमल मश्रीमल शहा यांना १५ ऑक्टोंबर १९९१ रोजी विकली. शहा यांनी सावेडी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना खरेदीखत देऊन सात-बारा उताऱ्याला नोंद घेण्याबाबत अर्ज दिला होता.
District officials taking action against Mandal officer in Ahilyanagar over irregular land records.

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर- मनमाड महामार्गालगच्या जागेची ३४ वर्षांनंतर खरेदीखताची नोंद घेताना खरेदीदाराचा शेतकरी असल्याचा पुरावा घेतला नाही. त्यामुळे सावेडीचे मंडलाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी निलंबनाचे हे आदेश काढले आहेत.

