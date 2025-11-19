अहिल्यानगर जिल्ह्यात हुडहुडी! आगामी काळात थंडीची लाट येण्याची शक्यता; किमान तापमान ८.३ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी..

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात सध्या कडाक्याची थंडी पडत आहे. जिल्ह्याचे किमान तापमान ८.३ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी झाल्याचे भारतीय हवामान खात्याच्या हवामान केंद्रावरील नोंदीनुसार दिसून येते. आगामी काळात थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...जिल्ह्यात आज तुरळक ठिकाणी तीव्र थंडीच्या लाटेची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली होती. हिवाळ्यामध्ये स्वेटर, मफलर, कानटोपी, हात व पायमोजे तसेच रग, चादर यासारखे इतर पुरेसे उबदार कपडे वापरावेत. थंडीची लाट आली असताना शक्यतो घरातच थांबावे, थंड वाऱ्यापासून बचावासाठी शक्यतो प्रवास टाळावा. स्वतःला कोरडे ठेवावे. शरीर ओले असल्यास त्वरित कपडे बदलावे, ज्याद्वारे शरीरातील उष्णता कमी होणार नाही. शरीराचे तापमान समतोल राखण्यासाठी निरोगी अन्न खावे. पुरेशी प्रतिकारशक्ती राखण्यासाठी व्हिटॅमिन - सी समृध्द फळे आणि भाज्या खाव्यात..नियमितपणे गरम द्रव्य/पेय प्यावे, कारण यामुळे थंडी दरम्यान शरीरातील उष्णता कायम राहील. घरातील वृध्द लोकांची आणि लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यावी. थंडीत दीर्घकाळ राहिल्यास त्वचा निस्तेज आणि बधीर होऊ शकते. निस्तेज पडलेली हातापायांची बोटे, कानाची पाळी व नाकाचा शेंडा आदी लक्षणांकडे लक्ष द्यावे. .अशा वेळी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. थंडीने शरीराचा थरकाप होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. हे शरीराचे तापमान कमी होण्याचे लक्षण दिसल्यानंतर तत्काळ खुल्या जागेतून निवाऱ्याच्या ठिकाणी जावे. परिस्थिती बिघडत असल्यास तातडीने वैद्यकीय उपचार घ्यावेत. पाळीव प्राण्यांना घरामध्ये व सुरक्षित ठिकाणी हलवावे तसेच पशुधन किंवा पाळीव प्राण्यांचे थंड हवामानापासून संरक्षण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...\rनागरिकांनी हिवाळ्याच्या कालावधीत स्वतःसह जनावरांचे थंडीपासून संरक्षण होईल, याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी. स्थानिक प्रशासनाद्वारे वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. आपत्कालीन परिस्थितीत नजीकचे आरोग्य केंद्र, रूग्णालय वा १०८ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.