अहिल्यानगर

अहिल्यानगर जिल्ह्यात हुडहुडी! आगामी काळात थंडीची लाट येण्याची शक्यता; किमान तापमान ८.३ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी..

Weather Warning Issued: थंडीने शरीराचा थरकाप होत असेल, तर त्‍याकडे दुर्लक्ष करू नका. हे शरीराचे तापमान कमी होण्‍याचे लक्षण दिसल्यानंतर तत्‍काळ खुल्‍या जागेतून निवाऱ्याच्या ठिकाणी जावे. परिस्थिती बिघडत असल्‍यास तातडीने वैद्यकीय उपचार घ्‍यावेत.
Weather Warning Issued: Ahilyanagar to Face Intense Cold Spell Soon

Weather Warning Issued: Ahilyanagar to Face Intense Cold Spell Soon

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: जिल्‍ह्यात सध्या कडाक्‍याची थंडी पडत आहे. जिल्‍ह्याचे किमान तापमान ८.३ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी झाल्‍याचे भारतीय हवामान खात्‍याच्‍या हवामान केंद्रावरील नोंदीनुसार दिसून येते. आगामी काळात थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Weather
Alert
Temperature
district
Dropped
winter session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com