आनंदाची बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे १२८ गुरुजी कायम'; न्यायालयाचे निर्देश; दीड तपाच्या लढ्याला यश

अहिल्यानगर: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या गुरूजींनाही नोकरीसाठी अनेक दिव्यांतून जावे लागले. गेल्या दीड तपाच्या लढ्यानंतर ते नोकरीत कायम झाले. जिल्ह्यातील १२८ विशेष तज्ज्ञ व विशेष शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने आज सामावून घेतले..MD Drugs: ‘एमडी’ ड्रग्जच्या तपासासाठी सोलापूरचे पोलिस मुंबईला रवाना; मोठ्या रॅकेटची शक्यता; सोलापूर, कलबुर्गीत आठजण जेरबंद.न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने राज्यातील विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित शिक्षकांना पदस्थापना दिली. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कंत्राटी तत्वावर या शिक्षकांची नेमणूक केली होती. जिल्हा परिषद अंतर्गत केंद्र शाळांवर ''विशेष शिक्षक'' पदावर त्यांचे आज समायोजन झाले..जिल्ह्यातील कार्यरत जिल्हा समन्वयक समावेशित शिक्षण, विशेष तज्ज्ञ व विशेष शिक्षक अशा एकूण १२८ यांना विशेष शिक्षक या पदावर स्थापित करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, यांच्या अध्यक्षतेखाली व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक श्री भास्कर पाटील यांच्या उपस्थितीत आज रोजी समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आली..केंद्रस्तरावर कार्यरत ७५ विशेष शिक्षकांपैकी त्याच केंद्रावर राहण्यास इच्छुक ६५ विशेष शिक्षकांना यापूर्वी नेमून दिलेल्या केंद्रात पदस्थापना देण्यात आली. १० विशेष शिक्षकांनी केंद्र बदलीचे विकल्प दिले असल्याने त्यांना समुपदेशन यादीमध्ये सेवा जेष्ठतेनुसार समावेश करण्यात आला..माेठी बातमी! अहिल्यानगर जिल्ह्याचे ‘आरोग्य’ बिघडणार; एनएचएममधील अधिकारी, कर्मचारी संपावर, यंत्रणेवर परिणाम हाेणार.समुपदेशन प्रक्रिया शासनाच्या संदर्भीय सुचनेनुसार महानगरपालिका हद्दीमध्ये कार्यरत समन्वयक समावेशित शिक्षण, विशेष तज्ज्ञ व विशेष शिक्षक अशा २४ जणांना ज्या केंद्रामध्ये विशेष गरजा धारक विद्यार्थी शून्य / संख्या कमी आहे अशा केंद्रावर सेवा जेष्ठतेनुसार दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला व पुरुष यांचे त्यांच्या पसंतीनुसार पदस्थापना दिली. सेवा जेष्ठतेनुसार ३९ विशेष शिक्षकांना संधी मिळाल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.