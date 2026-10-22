अहिल्यानगर

Ahilyanagar District Bank Election: अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दिग्गजांची दुसरी पिढी बिनविरोध; ९ जागा बिनविरोध, १२ जागांवर लढत

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Ahilyanagar District Central Cooperative Bank Election Sees Political Families Advance as Nine Directors Are Elected Unopposed

Ahilyanagar District Central Cooperative Bank Election Sees Political Families Advance as Nine Directors Are Elected Unopposed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ‘दहा वर्षे संचालक रद्द’च्या अटीमुळे दिग्गजांनी आपली दुसरी पिढी पुढे केली. संबंधित जागा बिनविरोध केल्या. दुष्काळी स्थितीतही निवडणुकीचा बार उडवून इतर जागांवर लढती लागल्या. बॅंकेच्या २१ पैकी ९ जागा बिनविरोध झाल्या. १२ जागांवर लढत होणार आहे.

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