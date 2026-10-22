Ahilyanagar District Bank Election: अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत दिग्गजांची दुसरी पिढी बिनविरोध; ९ जागा बिनविरोध, १२ जागांवर लढत

अहिल्यानगर: जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ‘दहा वर्षे संचालक रद्द’च्या अटीमुळे दिग्गजांनी आपली दुसरी पिढी पुढे केली. संबंधित जागा बिनविरोध केल्या. दुष्काळी स्थितीतही निवडणुकीचा बार उडवून इतर जागांवर लढती लागल्या. बॅंकेच्या २१ पैकी ९ जागा बिनविरोध झाल्या. १२ जागांवर लढत होणार आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुढाकार घेऊन प्रारंभी संगमनेरमध्ये बिनविरोधसाठी बैठक घेतली. सर्व आमदारांना निमंत्रित केले. राजकीय विरोधक असलेले पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुत्र माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही या बैठकीला उपस्थिती दर्शवत ‘बिनविरोध’ साठी एकी दर्शविली. या बैठकीला खासदार नीलेश लंके यांना निमंत्रण दिले नसल्याचे कारण सांगत ते मात्र लढण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिले..निवडणूक झाली, तरीही आपल्या जागा ‘सेफ’ असाव्यात, यासाठी नेत्यांनी विशेष काळजी घेतली. थोरात यांचे जावई रणजित देशमुख व विखे कुटुंबातून डॉ. सुजय विखे यांचा बिनविरोधचा मार्ग मोकळा करून घेतला. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांचे पुत्र माजी आमदार शंकरराव गडाख, ज्येष्ठ नेते स्व. जयंत ससाणे यांचे पुत्र करण ससाणे, माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले यांच्या पत्नी राजश्री घुले, दिवंगत नेते शिवाजीराव कर्डिले यांचे पुत्र अक्षय कर्डिले या जागा बिनविरोध झाल्या. आमदार मोनिका राजळे यांनीही आपली जागा बिनविरोध करण्यात यश मिळविले. ज्येष्ठ नेते बिपिन कोल्हे बिनविरोध झाले. स्व. आमदार अरुणकाका जगताप यांचे पुत्र आणि आमदार संग्राम जगताप यांचे बंधू सचिन जगताप हेही बिनविरोध झाले. एकूणच जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांनी आपापल्या जागा बिनविरोध करून घेतल्या..खासदार लंके ठाममंगळवारी विश्रामगृहाच्या सभागृहात प्रमुख नेते, आमदार यांच्या उपस्थितीत बिनविरोधबाबत बैठक झाली. तीमध्ये खासदार नीलेश लंके काहीसे उशिरा आले. बैठकीत सर्व जागा बिनविरोध करू, असा निर्णय झाला. तथापि, काही मुद्द्यांवर खासदार लंके ठाम होते. बुधवारी अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवशी झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीत ‘बिनविरोध’साठी प्रयत्न झाले. लंके यांनी पारनेर तालुका सेवा सोसायटी मतदारसंघातून माघार न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम भूमिका घेतली. भाजपचे पारनेर तालुकाध्यक्ष राहुल शिंदे यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे पारनेरमध्ये लंके-शिंदे ही लढत होणार आहे..तनपुरे यांच्याशी कदम लढणारराहुरी सेवा संस्था मतदारसंघातून आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या विरोधात देवळाली प्रवराचे नगराध्यक्ष सत्यजित कदम यांनी दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे तनपुरेंना लढतीचा सामना करावा लागणार आहे..आमदार लहामटें विरुद्ध गायकर-शिंदेअकोले तालुक्यातून आमदार किरण लहामटे विरुद्ध बॅंकेचे माजी अध्यक्ष सीताराम गायकर यांची कन्या संजीवनी शिंदे रिंगणात आहेत.कर्जतमध्ये शिंदे विरुध्द पिसाळकर्जत बाजार समितीचे माजी उपसभापती प्रकाश शिंदे यांच्या पत्नी ज्योती शिंदे विरुद्ध जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे समर्थक माजी संचालक अंबादास पिसाळ यांचे चिरंजीव तुषार पिसाळ यांच्यात लढत होणार आहे..पिचड विरुद्ध लोखंडेअनुसूचित जमाती मतदारसंघातून माजी आमदार वैभव पिचड व माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांचे पुत्र प्रशांत लोखंडे यांच्यात लढत होणार आहे.बिनविरोध उमेदवारविकास सेवा संस्था मतदारसंघ(८ जागा)पाथर्डीमोनिका राजळेकोपरगावबिपिन कोल्हेनगर तालुकाअक्षय कर्डिलेराहाताडॉ. सुजय विखे पाटीलसंगमनेररणजित देशमुखनेवासेशंकरराव गडाखशेवगावराजश्री घुलेश्रीरामपूरकरण ससाणेबिगर शेती मतदारसंघ (१ जागा)- सचिन जगताप.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...या जागांवर होणार लढतीसेवा संस्था मतदारसंघ (६) ः पारनेर, जामखेड, अकोले, राहुरी, कर्जत, श्रीगोंदे.शेतीपूरक मतदारसंघ - १महिला राखीव प्रतिनिधी - २वि.जा.भ.ज. विशेष मागास प्रवर्ग - १अनुसूचित जाती-जमाती - १इतर मागास प्रवर्ग १ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.