Ahilyadevi Holkar Scheme: अहिल्यानगरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १.१६ लाख लाभार्थ्यांची कर्जमाफी यादी जाहीर, १,०९८ कोटींचा लाभ

अहिल्यानगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर झाली आहे. जिल्हा बँकेच्या सुमारे एक लाख १६ हजार ५१२ शेतकऱ्यांना १ हजार ९८ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच इतर बँकांमधील थकीत शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.कर्जमुक्तीच्या याद्या जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता होती. गेल्या पंधरा दिवसांपासून बँकांमध्ये शेतकरी चकरा मारत होते. अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सेवा संस्था तसेच बँकांकडे याद्यांसाठी धाव घेतली. पात्र शेतकऱ्यांनी केवायसी तसेच आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याबाबत चौकशी केली. आधार प्रमाणीकरण तसेच फार्मर आयडी काढण्यासाठी बँका व ग्रामपंचायतींमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांची गर्दी एकाच ठिकाणी होऊ नये, यासाठी विविध ठिकाणी नियोजन करण्यात आले आहे..कर्जमाफीसाठी आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी जाताना शेतकऱ्यांनी सोबत जमिनीचे सर्व सातबारे ठेवावेत. ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी केलेली नसेल, तर सर्वप्रथम ती करून घ्यावी आणि फार्मर आयडी प्राप्त करून घ्यावा..कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. कोणतीही अडचण आल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक किंवा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.– मंगेश सुरवसे, जिल्हा उपनिबंधक.महत्त्वाची आकडेवारी२ लाख ३३ हजार ७११अपलोड झालेली कर्ज खाती१ लाख ३२ हजार ७३४पात्र शेतकरी२२ हजार १५३ केवायसी पूर्ण१ लाख १० हजार ५८१ केवायसी अपूर्ण१ लाख १६ हजार ५१२.Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.जिल्हा बँकेची खाती१६ हजार २२२ राष्ट्रीयीकृत बँकांची खातीतालुकानिहाय लाभार्थी व लाभाची रक्कमतालुका लाभार्थी शेतकरी लाभाची रक्कमअकोले ६,१९० ५६ कोटी ७ लाख २१ हजार ५१४जामखेड ६,८४२ ६५ कोटी ७४ लाख ३३ हजार ३६२कर्जत ६,५५६ ६६ कोटी ८२ लाख ७४ हजार ४१९कोपरगाव २,५१५ २४ कोटी १४ लाख ४९ हजार ३९७नगर ६,५९८ ५५ कोटी ७१ लाख ४५ हजार ४६६नेवासा १६,३६० १६२ कोटी ८८ लाख ६२ हजार १०५पारनेर ५,७४१ ४० कोटी ३७ लाख ३० हजार ८०५पाथर्डी ५,६९८ ४३ कोटी ५६ लाख ७५ हजार २४१राहाता ३,९२८ ३१ कोटी २५ लाख ५७ हजार ९१२राहुरी १०,९०० १०५ कोटी ७५ लाख १५ हजार ९४संगमनेर ७,१६८ ६३ कोटी ४१ लाख १२ हजार ८७६शेवगाव १०,८६७ १०५ कोटी ४२ लाख ६५ हजार ४७९श्रीगोंदा २१,०५७ २२५ कोटी २ लाख ७ हजार २०७श्रीरामपूर ६,०९२ ५२ कोटी १९ लाख ९२ हजार ३४५एकूण १,१६,५१२ १,०९८ कोटी ३९ लाख ४३ हजार २२३ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.