अहिल्यानगर

Ahilyanagar Rain Update:'अहिल्यानगर जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे उग्ररूप'; एकाचा मृत्यू, दोनजण बेपत्ता, अनेक मंडलांत अतिवृष्टी

Heavy Rainfall in Ahilyanagar District: सोमवारी दुपारपर्यंत हा पाऊस सुरूच होता. आज सकाळी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उशिरा शाळा बंद ठेवण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले. तोपर्यंत सर्वच शाळांमध्ये मुले दाखल झाली होती. नंतर काही शाळा सोडून देण्यात आल्या.
Ahilyanagar hit by retreating monsoon fury – one dead, two missing, heavy rainfall floods several areas.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील दक्षिण भागातील तालुक्यांत रविवारी रात्री व सोमवारी अतिवृष्टी झाली. विशेषतः पाथर्डीत हाहाकार उडाला. पाथर्डीत तालुक्यातील दोन जण पुरात बेपत्ता झाले. २६ जनावरे पुरात वाहून गेली. घरांची पडझड झाली. रेस्क्यू टीमने पुरात अडकलेल्या १२७ जणांना वाचविले. चोवीस तासांत कोट्यवधींचे नुकसान झाले.

Ahmednagar
rain
Monsoon
district
rainy session
flood hit villages
maharashtra rain update
Monsoon Rain

