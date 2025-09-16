Ahilyanagar Rain Update:'अहिल्यानगर जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे उग्ररूप'; एकाचा मृत्यू, दोनजण बेपत्ता, अनेक मंडलांत अतिवृष्टी

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील दक्षिण भागातील तालुक्यांत रविवारी रात्री व सोमवारी अतिवृष्टी झाली. विशेषतः पाथर्डीत हाहाकार उडाला. पाथर्डीत तालुक्यातील दोन जण पुरात बेपत्ता झाले. २६ जनावरे पुरात वाहून गेली. घरांची पडझड झाली. रेस्क्यू टीमने पुरात अडकलेल्या १२७ जणांना वाचविले. चोवीस तासांत कोट्यवधींचे नुकसान झाले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.शेवगाव तालुक्यातील बोधेगाव आणि चापडगाव महसुली मंडळांत धुवांधार पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. नेवासे तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला. अहिल्यानगर शहरात सर्वत्र गटारी तुडुंब भरून रस्त्यावर पाणी आले. सीना नदीला मोठा पूर आला होता..रविवारी दिवसभर अनेक ठिकाणी पाऊस सुरू होता. मध्यरात्री जोरदार विजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू झाला. सोमवारी दुपारपर्यंत हा पाऊस सुरूच होता. आज सकाळी शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उशिरा शाळा बंद ठेवण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले. तोपर्यंत सर्वच शाळांमध्ये मुले दाखल झाली होती. नंतर काही शाळा सोडून देण्यात आल्या..दक्षिणेतील तालुके झोडपलेजिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील तालुक्यांमध्ये जोरदार पाऊस कोसळला. शेवगाव, पाथर्डी, नगर, पारनेर, कर्जत तालुक्यांतील अनेक महसूल मंडलांत अतिवृष्टी झाली. पाथर्डीत दोन तरुण बेपत्ता झाले. जिल्ह्यात २६ जनावरे दगावली आहेत. ५१ घरांची पडझड झाली आहे...वाळुंज (ता. नगर) येथील प्रथमेश बाळासाहेब साळवे (वय २२) हा तरुण सीना नदीत वाहून गेला. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासह अग्निशामक दलाने या तरुणाची शोध मोहीम राबविली. अखेर त्याचा मृतदेह आढळून आला. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. पारनेर आणि संगमनेर तालुक्यात वीज पडून प्रत्येकी एक या प्रमाणे दोन गायी मरण पावल्या आहेत. पाथर्डी तालुक्यात १३ शेळ्या आणि ५ करडे, तर शेवगाव तालुक्यात ४ शेळ्या आणि २ बोकड पुराच्या पाण्यात वाहून गेले. पाथर्डी तालुक्यात १७, कर्जत १२, राहुरी ६, श्रीगोंदे आणि जामखेड प्रत्येकी दोन, नगर, पारनेर, संगमनेर प्रत्येकी एक घराचे नुकसान झाले आहे. या पावसामुळे ५१ घरांची पडझड झाली आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.रविवारी झालेला पाऊस (मिलिमीटरमध्ये)नालेगाव ३४, वाळकी ३६, रुईछत्तीशी ६१, वाडेगव्हाण ७१, निघोज ६८, पळवे खुर्द ७१, श्रीगोंदे ६४, काष्टी ५२, बेलवंडी ७१, पेडगाव ७९, चिंभळा ७१, देवदैठण ७६, कोळगाव ८५, लोणीव्यंकनाथ ७१, भानगाव ८७, आढळगाव ८७, राशीन १११, भांबोरा ६८, कोंभळी ६९, मिरजगाव ७७, कुळधरण ३४, खेड ६८, आरणगाव ४५, पाथर्डी ९९, माणिकदौंडी ९९, टाकळी ४०, कोरडगाव ५६, करंजी ३४, तिसगाव ७४, खरवंडी ४०, अकोला ५६, श्रीरामपूर ३५, बेलापूर ५९, टाकळीभान ६१, कारेगाव ५७, राहाता ३०, लोणी ४०, पुणतांबा ३१ अस्तगाव ३५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.