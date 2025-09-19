Ahilyanagar Municipal Corporation: अवैध कत्तलखान्यांवर जेसीबी; अहिल्यानगर महापालिका ॲक्शन मोडवर, आंदोलनानंतर कारवाई

अहिल्यानगर : शहरातील अवैध कत्तलखान्यांचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. शहरातील काही भागांत मोठ्या प्रमाणात अवैध कत्तलखाने असल्याची माहिती समोर आली. प्रशासनाची परवानगी न घेता अनेक अवैध कत्तलखाने असल्याचे महापालिता आयुक्त यशवंत डांगे यांनी केलेल्या पाहणीत समोर आले. त्यामुळे महापालिका प्रशासन ॲक्शन मोडवर आले आहे. अवैधपणे सुरू असलेल्या या कत्तलखान्यांवर मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात जेसीबीद्वारे कारवाई करण्यात आली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .कोठला स्टँड परिसरात दोन दिवसांपूर्वी गोमांसाचे अवशेष रस्त्यावर टाकण्याचा प्रकार समोर आला होता. आमदार संग्राम जगताप, आमदार विक्रमसिंह पाचपुतेंसह हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी अवैध कत्तलखान्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. महापालिका प्रशासनाने तातडीने व गांभीर्याने याबाबत कारवाई करावी, अशी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली. तेव्हा महापालिका प्रशासनाने पाहणी करत कारवाईचे संकेत दिले होते..आयुक्तांच्या पाहणीत झेंडीगेट परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध कत्तलखाने असल्याचे समोर आले होते. आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार गुरुवारी (ता.१८) सकाळी ८ वाजता मनपाचे अतिक्रमण हटाव पथक आणि पोलिसांचा फौजफाटा झेंडीगेट भागात दाखल झाला. या पथकामध्ये महापालिकेच्या ३०, तर पोलिस प्रशासनाच्या १०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. यावेळी कत्तलखाने आणि त्यासाठी लावलेले पत्रे स्वत:हून काढून टाकावेत, असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी काहींनी ती काढली, तर काहींनी प्रतिसाद दिला नाही. तेव्हा जेसीबीच्या मदतीने हे कत्तलखाने हटविण्याची मोहीम राबविण्यात आली. दुपारी दीड वाजेपर्यंत ही मोहीम सुरु होती. या मोहिमेत ५ अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात आली..महापालिकेच्या या कारवाईत अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख सुरेश इथापे, क्षेत्रिय अधिकारी रिजवान शेख, प्रभाग अधिकारी श्याम गोडाळकर, क्षेत्रिय अधिकारी अर्जुन जाधव, कोतवाली पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक प्रताप दराडे यांच्यासह पोलिस कर्मचारी आणि आरसीएफचे दंगल नियंत्रण पथक सहभागी झाले होते..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.रेड मारलेली ठिकाणे टारगेटमहापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने यापूर्वी गुन्हा दाखल असलेल्या ठिकाणांची पाहणी केली. झेंडीगेट परिसरात मोठ्या प्रमाणात या संदर्भात गुन्हे दाखल होते. पोलिस खात्याने रेड मारलेल्या ठिकाणांची मनपा व पोलिस प्रशासनाने माहिती घेत पाहणी केली. त्यानुसार ५ कत्तलखान्यांवर धडक कारवाई करण्यात आली. यापूर्वी मनपाच्या पथकाने या परिसरात दोन कत्तलखान्यांवर कारवाई केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.