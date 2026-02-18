Ahilyanagar News: ‘माझी वसुंधरा’त अहिल्यानगर महानगरपालिकेचा पुन्हा डंका; आयुक्त यशवंत डांगेंची माहिती, सलग तिसऱ्या वर्षी पटकावला पुरस्कार!

अहिल्यानगर: राज्य शासनाच्या माझी वसुंधरा ५.० अभियानाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत अहिल्यानगर महापालिकेला सलग तिसऱ्या वर्षी पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये पुरस्कार मिळाला आहे. तीन ते दहा लाख लोकसंख्येच्या गटात अहिल्यानगरला तृतीय पारितोषिक जाहीर करण्यात आले. विशेष मेहनत घेऊन केलेल्या उपाययोजना, तसेच स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत कचरा मुक्त शहराला थ्री स्टार मानांकन, नागरिक व महापालिकेचे सर्व अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे महापालिकेने ही कामगिरी केली असल्याची माहिती आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिली..माझी वसुंधरा अभियानात गेली दोन वर्षे महापालिकेला राज्यस्तरीय दुसरा क्रमांक मिळाला होता. यंदाही महापालिकेने चांगली कामगिरी करत तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. भूमी, वायू, अग्नी, जल, आकाश या घटकांत शासनाच्या निर्देशानुसार उपाययोजना करण्यात आल्या. शहरात या विषयी विविध अभियान राबवून नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात आले. महापालिकेचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, विशेषतः घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व सफाई कामगारांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे महापालिका ही कामगिरी करू शकली..यापूर्वी महापालिकेने माजी वसुंधरा अभियान २.० मध्ये दीड कोटी, ३.० मध्ये सहा कोटी व ४.० मध्ये सहा कोटी, असे एकूण १३ कोटी ५० लाख रुपयांची पारितोषिके प्राप्त केली आहेत. शहरात विविध उद्याने हरित क्षेत्र, सौरऊर्जेचे प्रकल्प, वृक्षारोपण तसेच वसुंधरेबाबत जनजागृती आदी उपक्रमांसाठी या निधीचा वापर करण्यात आला. माझी वसुंधरा अभियान ५.० अंतर्गत दुसऱ्या तिमाहीमध्ये हरित शपथ घेण्यामध्ये महापालिका राज्यात तीन ते दहा लाख लोकसंख्या गटामध्ये प्रथम स्थानी होती. शहरातील एक लाख ४८ हजार ८९५ नागरिकांनी वैयक्तिक हरित शपथ घेतली, तर दोन हजार समूहांनी सामूहिक शपथ घेतली असल्याचे आयुक्त डांगे यांनी सांगितले..नगरकरांचे सहकार्य महत्त्वाचेमाझी वसुंधरा ५.० अभियानात महापालिकेने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. अभियानाअंतर्गत शहरात केलेल्या विविध उपाययोजनांचे चीज झाले आहे. आता माझी वसुंधरा ६.० या अभियानात महापालिकेने तीन ते दहा लक्ष लोकसंख्या गटामध्ये प्रथम क्रमांक मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सर्व नागरिकांनी या अभियानामध्ये सहभागी होऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त यशवंत डांगे यांनी केले आहे..अशा केल्या उपाययोजनादेशी प्रजातीच्या झाडांची लागवडकचऱ्याचे संकलन करून त्यावर प्रक्रियाहवेची गुणवत्ता तपासून उपाययोजनासीना नदी पात्रात स्वच्छतारेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी नागरिकांना प्रोत्साहनइको फ्रेंडली गणेशोत्सव साजराशहरात एलईडी स्ट्रीट लाईट लावलेघरांवर सोलर बसविण्यासाठी जनजागृती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.