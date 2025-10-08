Panchayat Samiti Reservation: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतिपद आरक्षण'; श्रीरामपूर, शेवगाव, राहुरी सर्वसाधारणसाठी खुले..

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदासाठी आज (मंगळवारी) आरक्षण काढण्यात आले. श्रीरामपूर, शेवगाव आणि राहुरी पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारणसाठी आरक्षित झाले. तेथे प्रस्थापितांमध्ये चांगलीच स्पर्धा रंगणार आहे. जिल्ह्यातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या नगर तालुका पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.जिल्ह्यातील १३ पंचायत समिती सभापतिपदांसाठी आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या आरक्षण सोडतीत सर्वसाधारणसाठी ३, सर्वसाधारण महिलेसाठी ३, ओबीसीसाठी २ आणि ओबीसी महिलेसाठी २ तसेच अनुसूचित जाती व जमाती (महिलेसह) ३ पदे, असे सभापतिपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढण्यात आली. अकोले पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी अगोदरच निश्चित करण्यात आले आहे..नगर पंचायत समितीवर महिलाराज, तर श्रीरामपूर, शेवगाव, राहुरी खुले राहिले. जिल्हा परिषदेच्या गट व गणाच्या आरक्षण सोडतीसाठी अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव तयार करून तो ८ ऑक्टोबरपर्यंत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडतीची सूचना प्रसिद्ध करणे, १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेचे गट जिल्हाधिकारी, तर पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणाची सोडत तहसीलदार काढणार आहेत. १४ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करतील, याबाबतचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे..आता गटांकडे लक्षजिल्हा परिषदेचे ७५ गट व १५० गण आहेत. त्यातील कोणते गट आणि गण आरक्षित राहणार याच्या सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. यापूर्वी बऱ्याचदा निवडणूक तोंडावर येऊन पुढे ढकलली गेली होती. आता सर्व प्रक्रिया पूर्णत्वास जात असल्याचे चित्र आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सभापतिपद आरक्षण असेसंगमनेर - अनुसूचित जातीकोपरगाव - अनुसूचित जमाती (महिला)श्रीरामपूर - सर्वसाधारणशेवगाव - सर्वसाधारणराहुरी - सर्वसाधारणपारनेर - सर्वसाधारण (महिला)श्रीगोंदे - सर्वसाधारण (महिला)कर्जत - नागरिकांचा मागास प्रवर्गराहाता - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)नेवासा - नागरिकांचा मागास प्रवर्गपाथर्डी - अनुसूचित जाती (महिला)नगर तालुका - सर्वसाधारण (महिला)जामखेड - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)अकोले - अनुसूचित जमाती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.