Panchayat Samiti Reservation: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतिपद आरक्षण'; श्रीरामपूर, शेवगाव, राहुरी सर्वसाधारणसाठी खुले..

Ahilyanagar District Panchayat Samiti Elections: आरक्षण सोडतीत सर्वसाधारणसाठी ३, सर्वसाधारण महिलेसाठी ३, ओबीसीसाठी २ आणि ओबीसी महिलेसाठी २ तसेच अनुसूचित जाती व जमाती (महिलेसह) ३ पदे, असे सभापतिपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढण्यात आली.
Chairperson posts of Ahilyanagar Panchayat Samitis in Shrirampur, Shevgaon, and Rahuri declared open for general category candidates.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदासाठी आज (मंगळवारी) आरक्षण काढण्यात आले. श्रीरामपूर, शेवगाव आणि राहुरी पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारणसाठी आरक्षित झाले. तेथे प्रस्थापितांमध्ये चांगलीच स्पर्धा रंगणार आहे. जिल्ह्यातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या नगर तालुका पंचायत समितीचे सभापतिपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले.

