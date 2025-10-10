अहिल्यानगर

माेठी कारवाई! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातून नऊशे किलो गांजा नष्ट'; अंमली पदार्थ टास्क फोर्सची कारवाई, मुख्यमंत्र्यांचे नेमके काय आदेश?

Massive Crackdown in Ahilyanagar: समितीच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात अंमली पदार्थ कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यातील जप्त मुद्देमालाचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित गुन्ह्याच्या तपासी अंमलदारांमार्फत न्यायालयाकडून मुद्देमाल नष्ट करण्याची परवानगी घेण्यात आली.
Police and Narcotics Task Force officials oversee the destruction of 900 kg ganja in Ahilyanagar under the Chief Minister’s anti-drug campaign.

अहिल्यानगर: पोलिस प्रशासनाने जामखेड, तोफखाना, राहुरी, कर्जत, पारनेर, श्रीरामपूर शहर, शेवगाव, मिरजगाव, कोपरगाव तालुका, भिंगार कॅम्प, श्रीगोंदे व राहाता पोलिस ठाणे हद्दीतून जप्त केलेला ९३३ किलो ५७० ग्रॅम अंमली पदार्थ (गांजा) नष्ट केला आहे. अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समितीने न्यायालयाच्या परवानगीने ही कारवाई केली आहे.

