माेठी कारवाई! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातून नऊशे किलो गांजा नष्ट'; अंमली पदार्थ टास्क फोर्सची कारवाई, मुख्यमंत्र्यांचे नेमके काय आदेश?

अहिल्यानगर: पोलिस प्रशासनाने जामखेड, तोफखाना, राहुरी, कर्जत, पारनेर, श्रीरामपूर शहर, शेवगाव, मिरजगाव, कोपरगाव तालुका, भिंगार कॅम्प, श्रीगोंदे व राहाता पोलिस ठाणे हद्दीतून जप्त केलेला ९३३ किलो ५७० ग्रॅम अंमली पदार्थ (गांजा) नष्ट केला आहे. अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समितीने न्यायालयाच्या परवानगीने ही कारवाई केली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या आदेशानुसार जिल्हाभर विशेष मोहीम राबवून १२ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून हा गांजा जप्त करण्यात आला होता. त्यात गांजा आणि काही गांजाच्या झाडांचा समावेश आहे. दरम्यान, या कारवाईसाठी पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे (अध्यक्ष, अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समिती), अपर पोलिस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे (सदस्य, अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समिती), उपाधीक्षक जगदीश भांबळ (सदस्य, अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समिती), स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी (नोडल अधिकारी, अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समिती) यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. .या समितीच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात अंमली पदार्थ कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यातील जप्त मुद्देमालाचा आढावा घेण्यात आला. संबंधित गुन्ह्याच्या तपासी अंमलदारांमार्फत न्यायालयाकडून मुद्देमाल नष्ट करण्याची परवानगी घेण्यात आली. त्यानंतर जामखेड, तोफखाना, राहुरी, कर्जत, पारनेर, श्रीरामपूर शहर, शेवगाव, मिरजगाव, कोपरगाव तालुका, भिंगार कॅम्प, श्रीगोंदे व राहाता पोलिस ठाण्यात अंमली पदार्थ कायद्यान्वये दाखल असलेल्या एकूण २० गुन्ह्यांतील ९३३ किलो ५७० ग्रॅम वजनाचा अंमली पदार्थ गांजा व गांजाची झाडे महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन नष्ट करण्यात आली. .रांजणगाव एमआयडीसी येथील महाराष्ट्र इन्व्हीरो पॉवर लि. या ठिकाणी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विशेष मोहिमेअंतर्गत हा गांजा नष्ट करण्यात आला आहे. पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर पोलिस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे, उपाधीक्षक जगदीश भांबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी, पोलिस अंमलदार श्यामसुंदर गुजर, पंकज व्यवहारे, संतोष खैरे, अतुल लोटके, चंद्रकांत कुसळकर, अर्जुन बडे, जालिंदर माने, जयराम जंगले यांनी ही कारवाई केली आहे..तर पोलिसांवर कारवाईपोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात अंमली पदार्थावर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. अंमली पदार्थांची खरेदी, विक्री, तसेच सेवन खपवून घेतले जाणार नाही, संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करून त्यांना ताब्यात घ्यावे, तसेच या कारवाईत हलगर्जीपणा करणारे पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक घार्गे यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक गुन्हे शाखेसह सर्वच पोलिस अधिकारी ही कारवाई करत आहेत..मुख्यमंत्र्यांचे कठोर कारवाईचे आदेशराज्यभरात अंमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस प्रशासनाला दिलेले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून अंमली पदार्थ गांजाची खरेदी-विक्री सुरू असलेल्या संबंधित ठिकाणी पोलिसांनी छापेमारी केली. त्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अनेक पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत छापे टाकले होते. या विशेष मोहिमेत सुमारे ९३३ किलो गांजा जप्त करण्यात आला होता, तसेच संबंधित आरोपींच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .एक कोटीहून अधिक किंमतपोलिसांनी जप्त केलेल्या ९३३ किलो गांजाची किंमत सुमारे एक कोटी रुपये आहे. हा सर्व गांजा पोलिस प्रशासनाने नष्ट केला आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील अंमली पदार्थ खरेदी-विक्री, तसेच सेवन करणाऱ्यांना जरब बसणार आहे. बाजारात हा गांजा कधी दहा हजार रुपये किलो, तर कधी ४० हजार रुपये किलोप्रमाणे विकला जातो. जिल्ह्यात अंमली पदार्थाच्या विरोधात सुरू असलेली कारवाईची ही विशेष मोहीम अशीच सुरू राहणार असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.