Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साडेसहा हजार गुन्हेगार रडारवर'; ३६४ आरोपी हिस्ट्रीशीटर, ‘टू प्लस’द्वारे पोलिसांचा वॉच

-अरुण नवथर अहिल्यानगर: जिल्ह्याचा क्राईम रेट जसा वाढत चालला आहे, तशी येथील गुन्हेगारांची संख्या देखील वाढली आहे. जिल्ह्यात आजरोजी तब्बल सहा हजार ५५२ गुन्हेगार असून, त्यांनी दोनपेक्षा अधिक गुन्हे केलेले आहेत. त्यात ३६४ हिस्ट्रीशीटर आरोपींचा देखील समावेश आहे. पोलिस प्रशासनाने 'टू प्लस' प्रणालीद्वारे या सर्व गुन्हेगारांची माहिती संगणकीकृत केली असून, त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासन या गुन्हेगारांवर वॉच ठेवून आहे..जिल्ह्याचा क्राईम रेट सुमारे साडेसतरा हजारांवर पोहचला आहे. ही बाब चिंताजनक असली, तरी ही वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासन प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दोनपेक्षा अधिक गुन्हे करणाऱ्या जिल्ह्यातील आरोपींची कुंडली पोलिसांनी तयार केली आहे. त्यात संबंधित आरोपीचे नाव, पत्ता, छायाचित्र, गुन्ह्यांचे स्वरूप, गुन्ह्यांची पद्धत अशी सर्व माहिती संकलित करून ती संगणकीकृत करण्यात आलेली आहे. त्यात सुमारे सहा हजार ५५२ गुन्हेगारांचा समावेश आहे. .विशेष म्हणजे त्यात ३६४ हिस्ट्रीशीटर व ८० टोळ्यांचाही समावेश आहे. एखादा गुन्हा घडल्यानंतर तो कुणी केला असावा, याची प्राथमिक माहिती पोलिसांना एका क्लिकवर मिळते. पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी ही 'टू प्लस' प्रणाली अधिक बळकट केली आहे. दोनपेक्षा अधिक गुन्हे (टू प्लस) करणाऱ्या आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. 'टू प्लस'मुळे गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांना मोठी मदत होत आहे. दरम्यान, टू प्लसमधील बहुतांश गुन्हेगारांवर हाणामारी, चोऱ्या, घरफोड्या असे गुन्हे दाखल आहेत, तर हिस्ट्रीशीटवरील ३६४ आरोपींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत..गणेशोत्सव, मोहरम, तसेच निवडणूक काळात गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येते. तर काहींना जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात येते. या कारवाईसाठी पोलिसांना 'टू प्लस'चा डाटा कामी येतो. यंदाच्या गणेशोत्सवात सुमारे साडेपाचशे जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई कण्यात आली होती. तसेच एखादा आरोपी पकडला तर त्याची सर्व कुंडली एका क्लिकवर पोलिसांना उपलब्ध होते. त्यानुसार संबंधित आरोपीवर कारवाई केली जाते. त्यामुळेच जिल्हा पोलिस प्रशासनाचा हा 'टू प्लस'चा उपक्रम वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी फायदेशीर ठरत आहे..असे आहे हिस्ट्रीशीटसराईत गुन्हेगार, त्याने केलेले गुन्हे, तसेच त्याच्याशी संबंधित माहिती हिस्ट्रीशिटमध्ये समाविष्ट असते. गुन्हेगाराचे मूळ नाव, वापरली जाणारी टोपण नावे, त्याचे फोटो, फिंगरप्रिंट, त्याने आजपर्यंत केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती, त्याचे नातेवाईक, साथीदारांची माहिती, तपासात समोर आलेले ठावठिकाणे, त्याचे संपर्क क्रमांक अशी सर्व माहिती हिस्ट्रीशीटमध्ये आहे..गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सराईत आरोपींचे हिस्ट्रीशीट तयार करण्यात आलेले आहे. या आरोपींसह दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींची देखील सर्व माहिती संकलित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार या गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक, तडीपार, तसेच एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करणे सोपे होते. विविध गुन्ह्यांच्या तपासात देखील या माहितीची मोठी मदत होते.- किरणकुमार कबाडी, पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा.MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.'टू प्लस'मधील गुन्हेगार ६,५५२प्रमुख गुन्हेगारी टोळ्या ८०हिस्ट्रीशीटर आरोपी ३६४.