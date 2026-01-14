Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये वाढताहेत आदिवासी बागायतदार; कृषी स्वावलंबन योजनेतून शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी अनुदान!

-अशोक निंबाळकरअहिल्यानगर: अनुसूचित जाती-नवबौद्ध व आदिवासी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणली आहे. नवीन विहीर खोदाईसाठी तसेच जुनी विहीर दुरुस्ती आर्थिक मदत केली जाते. त्या योजनांमुळे दरवर्षी शेकडो नवबौद्ध व आदिवासी शेतकरी स्वावलंबी बनत आहेत..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.जिल्हा परिषदेमार्फत राज्य सरकारच्या वतीने ही योजना राबवली जात आहे. यंदा विहिरींसाठी आलेले तीन कोटींचा निधी पूर्णपणे खर्च झाला आहे. त्यातून आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकरी बागायतदार होत आहेत. डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी ४ लाखांचा निधी दिला जातो..जिल्ह्यात या योजनेतून तीन कोटी निधी मंजूर झाला होता. त्यातून वर्षात ९० लाख रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष प्राप्त झाला आहे. विहिरीसाठी चार व दुरुस्तीसाठी एक लाख दिले जात असल्याने लाभार्थ्यांची संख्या वाढते आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी तब्बल ७ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. या वर्षीचे टार्गेट पूर्ण झाल्याने समाजकल्याण विभागाकडे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने ही मागणी नोंदवली आहे..या वर्षीची लेखाजोखाएकूण निवडलेले शेतकरी -४९३निकषात न बसलेले - ३२४कार्यवाहीत असलेले - १६९पूर्वसंमतीने प्रदान केलेले - ११८काम पूर्ण झालेले - ३५.कशासाठी मिळते मदतनवीन विहीर, शेततळ्यांसाठी प्लॅस्टिकचे अस्तरीकरण, इनवेल बोअरिंग, वीजजोडणी, पंप संच, सोलर पंप, एचडीपीई-पीव्हीसी पाईप, तुषार सिंचनसाठी अनुदान, ठिबकसाठी अनुदान, यंत्र सामग्री खरेदीसाठी निधी, परसबागेसाठी मदत अशा प्रकारे कृषी स्वावलंबन योजनेतून प्रोत्साहन दिले जाते..डॉ. आंबेडकर व बिरसा मुंडा कृषी स्वालंबन योजनेतून दरवर्षी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यातून त्यांची जिरायत शेती बागायत होते. दिवसेंदिवस बागायतदार शेतकऱ्यांची संख्या वाढतेय. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होते आहे. या वर्षीचे टार्गेट पूर्ण केले आहे. त्यामुळे समाजकल्याणकडे सात कोटींची मागणी केली आहे.- सुधीर शिंदे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.निवडलेले शेतकरीनगर २५अकोले ०२जामखेड १०कर्जत २२कोपरगाव १०नेवासे १०पारनेर ०९पाथर्डी ०८राहाता ०५राहुरी ०८संगमनेर १७शेवगाव २१श्रीगोंदे १६श्रीरामपूर ०६एकूण १६९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.