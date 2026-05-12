Ahilyanagar Heatwave: अहिल्यानगर जिल्ह्याचा पारा ४१ अंशांवर; उष्माघातापासून बचावाचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील तापमानात गेल्या आठवड्यापासून वाढ होण्यास प्रारंभ झाला आहे. जिल्ह्याचा पारा सोमवारी (ता.११) ४१ अंश सेल्सिअसवर पोहचला होता. तापमान वाढीने दुपारी संचारबंदी सदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे..जिल्ह्यात तापमान वाढल्याने दुपारी रस्ते ओस पडत आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने उष्णतेच्या लाटेच्या काळात विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान उष्ण व दमट राहील. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी कोरडे हवामान वर्तविण्यात आले असून, गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून तापमानात काही प्रमाणात वाढ होत आहे..या पार्श्वभूमीवर उष्माघाताचे मानवी व प्राण्यांच्या आरोग्यावरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे..उष्माघाताची लक्षणे दिसताच नागरिकांनी तत्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी १०७७, १०२, १०४, १०८ व ११२ या क्रमांकांवर संपर्क करावा. नागरिकांनी तहान लागली नसली तरीही दर अर्ध्या तासाने पुरेसे पाणी प्यावे. शरीरातील पाणी कमी होऊ नये, म्हणून ओआरएस, लस्सी, ताक, कैरीचे पन्हे व लिंबू पाण्याचा नियमित वापर करावा. दुपारी बारा ते तीन वाजेदरम्यान घराबाहेर जाणे टाळावे..पाळीव प्राण्यांची विशेष दक्षतापाळीव प्राण्यांना सावलीत ठेवून वेळेवर पुरेसे पाणी द्यावे. उन्हापासून जनावरांचे संरक्षण होईल, याची दक्षता घ्यावी. पाळीव प्राण्यांना बंद असलेल्या व पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये. नागरिकांनी या सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन गिते यांनी केले आहे.