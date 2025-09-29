Ahilyanagar : मुस्लिम धर्मगुरुंचे नाव रस्त्यावर लिहून विटंबना, निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज

अहिल्यानगरमध्ये रस्त्यावर मुस्लिम धर्मगुरुंबचे नाव लिहून विटंबना करण्यात आली होती. याचा निषेध म्हणून कोटला इथं अहिल्यानगर छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर मुस्लिम बांधवांचं आंदोलन सुरू होतं. रास्ता रोको केल्यानं वाहतूक कोंडी झाली होती. यानंतर मोर्चाही काढला जाणार होता. मात्र रस्ता रिकाम करण्याचे निर्देश आल्यानंतर पोलिसांनी बळाचा वापर करत आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. लाठीचार्जमुळे परिसरात तणावपूर्ण शांतता निर्माण झाली होती. दरम्यान, धर्मगुरुंचे नाव रस्त्यावर लिहिल्याप्रकरणी पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आलीय..अहिल्यानगर संभाजीनगर रोडवर असलेल्या कोटला गावात अज्ञातांनी मुस्लिम धर्मगुरुंचं नाव रोडवर लिहून विटंबना करण्यात आली होती. त्याचा निषेध खरण्यासाठी नागरीक रस्त्यावर उतरले होते. यामुळे तणावची परिस्थिती होती. मात्र गोंधळ झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला..कोटला इथं आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. रस्ता रिकामा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. संपूर्ण रस्ता रोखून धरण्यात आला होता. जमावाला बाजूला करण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला गेला. आंदोलक रस्ता मोकळा करत नसल्यानं पोलिसांनी लाठीचार्ज केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.