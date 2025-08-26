अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेतील तब्बल पावणेपाच हजार गुरुजींच्या बदल्या झाल्या आहेत. काही संवर्गाची बदली प्रक्रिया सुरू आहे. गुरुजी बदलीच्या आदेशाची प्रतीक्षा करीत होते. ते आदेश मिळाले आहेत. मात्र, कार्यमुक्तीसंदर्भात अनिश्चितता आहे. जिल्ह्यात पावणेपाच हजार शिक्षकांच्या हाती बदल्यांचे आदेश आले आहेत. .Ladki Bahin Yojana Ahilyanagar : माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लाडकी बहीण योजनेचा मोह'; ११ महिलांनी लाभ घेतल्याचे आले समोर...२०२२ मध्ये बदल्यांची प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर यंदा बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. बदली झालेले शिक्षक पहिल्याच जागेवर आहेत. बदल्यांचे प्राप्त झालेले आदेश हे एक ते तीन संवर्गातील आहेत. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या यापूर्वी मे अखेरीपर्यंत पार पडत होत्या. परंतु, यंदा बदल्या होण्यास ऑगस्ट उजाडला. बदल्यांच्या संवर्ग एकमधील अपंग प्रमाणपत्रसह अन्य सवलतींचा फायदा घेतलेल्या शिक्षकांच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संवर्ग एकबाबत निर्णय होतील. प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांची प्रक्रिया गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू आहे..या प्रक्रियेत संवर्ग एकमधील ८६३ शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये अपंग प्रमाणपत्र असणारे, दुर्धर आजाराने पीडित, घटस्फोटीत, अपंग विद्यार्थ्यांचे पालक असणारे शिक्षक आदींचा समावेश आहे. ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनुसार संबंधित शिक्षकांची तालुका पातळीवरील गटविकास अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी सुरू आहे..बदली पात्र संवर्ग दोनमधील ३७४, अवघड असणाऱ्या ३ हजार ९५ शिक्षक अशा एकूण तिन्ही संवर्गातील ४ हजार ७२० शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. शिक्षकांना ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून बदल्यांचे ऑनलाईन आदेश पाठविले आहेत..Maratha Reservation: 'मराठा मोर्चासाठी अहिल्यानगरमध्ये वाहतूक मार्गात बदल'; पोलिस प्रशासनाची माहिती; उद्या मोर्चा जिल्ह्यात येणार .कार्यमुक्ती दिवाळीतचजिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. या बदल्या मे महिन्यात सुटीच्या काळात होणे अपेक्षित होते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. बदल्या झाल्या, तरी आदेश येत नव्हते. परंतु आता बदलीचे आदेश आले असले, तरी कार्यमुक्तीबाबत अद्यापि अनिश्चितता आहे. दिवाळी सुटीतच हे आदेश मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच काही संघटना बदल्यांविरोधात न्यायालयात गेल्या आहेत. तो निकाल काय लागतो याकडेही शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.