माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेतील तब्बल पावणेपाच हजार गुरुजींच्या बदल्या'; शिक्षकांना बदल्‍यांचा आदेश

Massive Transfers in Ahilyanagar ZP: बदल्यांचे प्राप्त झालेले आदेश हे एक ते तीन संवर्गातील आहेत. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या यापूर्वी मे अखेरीपर्यंत पार पडत होत्या. परंतु, यंदा बदल्या होण्यास ऑगस्ट उजाडला. बदल्यांच्या संवर्ग एकमधील अपंग प्रमाणपत्रसह अन्य सवलतींचा फायदा घेतलेल्या शिक्षकांच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे.
Updated on

अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेतील तब्बल पावणेपाच हजार गुरुजींच्या बदल्या झाल्या आहेत. काही संवर्गाची बदली प्रक्रिया सुरू आहे. गुरुजी बदलीच्या आदेशाची प्रतीक्षा करीत होते. ते आदेश मिळाले आहेत. मात्र, कार्यमुक्तीसंदर्भात अनिश्चितता आहे. जिल्ह्यात पावणेपाच हजार शिक्षकांच्या हाती बदल्यांचे आदेश आले आहेत.

