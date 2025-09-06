अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील डांबर कामाला पितृपक्षाची साडेसाती'; खड्डे झाले रामभरोसे; टेंडरला संशयाची झालर

Bitumen Work on Key Highway Stalled: टेंडर घेणाऱ्या व्यक्तीने आवश्यक रक्कम भरली नसल्याने पाच, सहा दिवसांपूर्वी रि-टेंडर झाल्याची माहिती दस्तुरखुद्द एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. खड्डे पक्के बुजविण्यासाठी विजयादशमी सणानंतर डांबर उपलब्ध होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
Ahilyanagar–Sambhajinagar road riddled with potholes; asphalt work delayed, tender process questioned.

Ahilyanagar–Sambhajinagar road riddled with potholes; asphalt work delayed, tender process questioned.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-विनायक दरंदले

सोनई : अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यास विजयादशमीपर्यंत डांबराची उपलब्धता होत नसल्याचे कारण सांगून संबंधित विभाग तात्पुरती मलमपट्टी करण्याच्या विचारात आहेत. महामार्गाची अवस्था गंभीर झाली असताना अधिकारी मात्र गंभीर नसल्याचा अजब प्रकार यानिमित्ताने पुढे आला आहे. पितृपक्ष आणि डांबराची अडचण म्हणून चक्क खड्ड्यांवर खडी टाकण्यासाठी ठेकेदाराचा शोध सुरू असल्याचे वास्तव संबंधितांच्या चर्चेतून समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Asian highway
construction site
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com