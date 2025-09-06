Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील डांबर कामाला पितृपक्षाची साडेसाती'; खड्डे झाले रामभरोसे; टेंडरला संशयाची झालर

-विनायक दरंदलेसोनई : अहिल्यानगर ते छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यास विजयादशमीपर्यंत डांबराची उपलब्धता होत नसल्याचे कारण सांगून संबंधित विभाग तात्पुरती मलमपट्टी करण्याच्या विचारात आहेत. महामार्गाची अवस्था गंभीर झाली असताना अधिकारी मात्र गंभीर नसल्याचा अजब प्रकार यानिमित्ताने पुढे आला आहे. पितृपक्ष आणि डांबराची अडचण म्हणून चक्क खड्ड्यांवर खडी टाकण्यासाठी ठेकेदाराचा शोध सुरू असल्याचे वास्तव संबंधितांच्या चर्चेतून समोर आले आहे..Balasaheb Thorat: मराठा समाजाला स्वतंत्र न्याय द्यावा: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात; 'आरक्षणाबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी'.जुलै २०२५ मध्ये अहिल्यानगर ते वडाळा बहिरोबा रस्त्यावर पडलेले खड्डे खडी आणि डांबराने बुजविण्यात येण्यासाठी टेंडर काढले होते. जीएसटीसह दोन कोटी २८ लाख ७८ हजार रुपयांचे टेंडर सर्वात कमी एक कोटी ४२ लाख रुपयात करतो, अशी निविदा एका ठेकेदाराने भरली होती. मात्र, संबंधित विभागाने त्याच्या नावाने वर्क ऑर्डर काढली नव्हती. टेंडर घेणाऱ्या व्यक्तीने आवश्यक रक्कम भरली नसल्याने पाच, सहा दिवसांपूर्वी रि-टेंडर झाल्याची माहिती दस्तुरखुद्द एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. खड्डे पक्के बुजविण्यासाठी विजयादशमी सणानंतर डांबर उपलब्ध होणार असल्याचे बोलले जात असल्याने प्रवासी, व्यावसायिक, व्यापारी, शालेय विद्यार्थी, ग्रामस्थ व उद्योजकांसाठी रस्त्याचा प्रश्न रामभरोसे झाला आहे..मागील वर्षी खड्डे बुजवण्यणाकरिता जागतिक बँक प्रकल्पाकडून टेंडर काढले होते. वर्क ऑर्डर देऊन रक्कम सुध्दा देण्यात आली होती. मागील वर्षाच्या ठेकेदाराने देखभाल करण्याचे लिहून दिलेले असताना तीन महिन्यांपासून खड्ड्यांचा त्रास सर्वांना सहन करावा लागला आहे. बुधवार (ता.३) रोजी जुन्या ठेकेदाराची मुदत असताना ऑगस्ट महिन्यात सर्व अधिकारी मूग गिळून गप्प राहिले हे विशेष. मागील वर्षाचे खड्डे बुजविणे टेंडर, रि-टेंडर, तसेच घोडेगाव येथे अवघे दोन खड्डे बुजविण्यास केलेल्या लाखो रुपयांच्या खर्चाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..डांबराने खड्डे मजबूत करण्यासाठी निधीची मंजुरी नसल्याने सध्याची बिकट अवस्था पाहता खडी, मुरूम (जीएसबी) पध्दतीने ठेकेदाराकडून तात्पुरते काम केले जाणार आहे. दसरा सणाच्या नंतर डांबर उपलब्ध झाले की काम केले जाईल. रि-टेंडर झालेले नसून मी नवीनच पदभार घेतल्याने जुना विषय सांगता येणार नाही.- वाय. जे. पाटील, कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प.जुन ते २० ऑगस्टपर्यंत पाऊस झालेला नसताना संबंधित विभागाने खड्डे बुजविले नव्हते. यापूर्वी खडी, मुरुमाने बुजविलेले खड्डे एकाच पावसात जैसे थे झाल्याने पुन्हा तीच चूक करणे चुकीचे आहे. रस्त्याच्या गंभीर प्रश्नावर लवकरच रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल.- बद्रिनाथ खंडागळे, सामाजिक कार्यकर्ते, वांजोळी.नेवासे तालुका हादरला! 'नेवासे शहरामध्ये महिलेवर अत्याचार'; माहेरून सासरी येण्यासाठी अहिल्यानगर येथे आली अन्...खड्ड्यांमुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडूनगेलेली आहे. घोडेगाव येथे सातत्याने होणाऱ्या कोंडीमुळे प्रवाशांचे, तसेच स्थानिक व्यावसायिकांचे नुकसान होत आहे. जागतिक बँक प्रकल्पाच्या गलथान कारभाराविषयी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार आहे.- सुहास गोंटे, ग्रामस्थ, घोडेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.