National Para Yoga Champion : 'याेगासनात अहिल्यानगरच्या दिया जासूदची सुवर्णपदकाला गवसणी; राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाने १७ पदके पटकावली

अहिल्यानगर: नवी दिल्ली येथे आयोजित पहिल्या राष्ट्रीय पॅरा योगासन चॅम्पियन स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राच्या संघाने १७ पदकांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. यामध्ये नगर येथील महावीर मल्लखांब व योग प्रशिक्षण संस्थेची विद्यार्थिनी दिया राजेंद्र जासूद हिने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...या स्पर्धा योगासन स्पोर्टस् प्रमोशन कमिटी, यागासन भारत, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालय संस्थांतर्फे आयोजित केल्या होत्या. या स्पर्धा मोरारजी देसाई आंतरराष्ट्रीय योगा संशोधन संस्था, नवी दिल्ली येथे २६ ते २८ दरम्यान आयोजित केल्या. पहिल्या पॅरा नॅशनल योग चॅम्पियनशिपच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री प्रतापराव जाधव उपस्थित होते. या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या संघाने १७ पदकांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. यामध्ये दृष्टीहीन १०, बहिरे ११, ओह 'ए' सात, 'बी' एक खेळाडू सहभागी होते..दिया म्हणाली, मला माझ्या पालकांना आणि प्रशिक्षक उमेश झोटींग यांना संपूर्ण श्रेय द्यायचे आहे. मी अहिल्यानगर पंचायत समितीत काम करते, त्यामुळे जास्त वेळ सरावासाठी मिळत नव्हता, त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रात वेळ देता आला नाही म्हणून पालकांनी माझ्यासाठी विशेष प्रशिक्षकाची नेमणूक केली, त्या म्हणजे कीर्ती घोडके. त्यांनी मला वेळोवेळी योगासनातील बारकाव्यांचे धडे दिले. तिचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी ज्ञानेश्वर खुरंगे, योगासनेचे संजय मालपाणी, प्रशिक्षक उमेश झोटींग आदींनी अभिनंदन केले आहे..आज माझे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. पहिल्या राष्ट्रीय पॅरा योगासन स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकण्याची मोठी इच्छा होती. स्वतःच्या नावावर ही नोंद करायची होती. आज ती पूर्ण झाली आहे. त्याचा मला खूप मोठा आनंद होत आहे. या स्पर्धेत मीच नाही, तर महाराष्ट्रानेही पहिला क्रमांक मिळविला आहे. आता सर्वसामान्य गटातून किमान पाच वेळा भाग घेण्याचा रेकॉर्डही बनवायची इच्छा आहे. लवकरच ही पण इच्छा पूर्ण होणार आहे.- दिया जासूद, सुवर्णपदक विजेती..महाराष्ट्र संघातील खेळाडूसुवर्णपदके ः यात दिया जासूद, अमायरा पुसाळकर, आभा मुंडे, कल्पना कदम, आकाश बुरडे, वेदांत शिरगुप्पे, मोमीन अलियाज गफूर यांचा समावेश आहे. रौप्य पदके ः ऑगस्टीन शेंडे, इरफान खान, आकांक्षा वाकडे, जयश्री गवारी, हर्षदा लोखंडे. ब्राँझपदके ः रविकिशन शहा, पल्लवी मोकाशी, हर्षदा लोखंडे, गायत्री पेडिंटी, प्रांजली माने यांचा समावेश आहे.