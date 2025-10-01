अहिल्यानगर

National Para Yoga Champion : 'याेगासनात अहिल्यानगरच्या दिया जासूदची सुवर्णपदकाला गवसणी; राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाने १७ पदके पटकावली

Maharashtra Shines at National Yoga Competition: मला माझ्या पालकांना आणि प्रशिक्षक उमेश झोटींग यांना संपूर्ण श्रेय द्यायचे आहे. मी अहिल्यानगर पंचायत समितीत काम करते, त्यामुळे जास्त वेळ सरावासाठी मिळत नव्हता, त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रात वेळ देता आला नाही म्हणून पालकांनी माझ्यासाठी विशेष प्रशिक्षकाची नेमणूक केली.
Diya Jasaud of Ahilyanagar celebrates after winning gold at the National Yoga Championship; Maharashtra team secures 17 medals.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: नवी दिल्ली येथे आयोजित पहिल्या राष्ट्रीय पॅरा योगासन चॅम्पियन स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राच्या संघाने १७ पदकांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. यामध्ये नगर येथील महावीर मल्लखांब व योग प्रशिक्षण संस्थेची विद्यार्थिनी दिया राजेंद्र जासूद हिने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे.

