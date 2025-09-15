अहिल्यानगर

Art Exhibition: 'कलेच्या जोरावर यश वामन यांची जागतिक गवसणी'; शिल्पाला अमेरिकेतील कला प्रदर्शनात दुसरा क्रमांक, अहिल्यानगरच्या शिल्पकाराचा जगभरात सन्मान

Global Honor for Yash Vaman: द पोड्रेट सोसायटी ऑफ अमेरिका ही संस्था युवा कलाकारांच्या कलागुणांना वाव आणि व्यासपीठ देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या संस्थेने जागतिक पातळीवर कलाकारांसाठी एक कला प्रदर्शन भरवले होते.
Ahilyanagar sculptor Yash Vaman honored internationally; wins 2nd prize in USA art exhibition.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : अहिल्यानगरच्या मातीत अनेक शिल्पकार उदयास आले आणि त्यांच्या कलेचा जगभरात सन्मान झाला. आताही शहरातील युवा शिल्पकार यश सुदाम वामन यांच्या सकाळ (मॉर्निंग) या विषयावर आधारित शिल्पाला अमेरिकेत झालेल्या प्रदर्शनामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले आहे.

