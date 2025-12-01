अहिल्यानगर

'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चार नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर'; आयोगाच्या दुसऱ्यांदा अचानक निर्णयाने संभ्रमावस्था

Ahilyanagar elections: नगरपालिका निवडणुका होणार की नाही, कधी जाहीर होतील, उमेदवारांची तयारी कशी करावी, यामुळे aspirants आणि पक्ष संघटनांची मोठी धांदल उडाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलल्याने नागरिकांच्या विकासकामांच्या अपेक्षांवरही परिणाम होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जात आहे.
Election Commission postpones four Nagar Palika polls in Ahilyanagar for the second time; confusion spreads among citizens.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील ११ नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला असताना निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा शनिवारी (ता.२९) रात्री उशिरा आदेश काढला. या आदेशान्वये जिल्ह्यातील कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी या तीन नगरपालिका आणि नेवासे नगरपंचायतीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. राहाता नगरपालिका वगळता उर्वरित ७ नगरपालिकांच्या ठराविक प्रभागापुरतीच निवडणूक पुढे ढकलली आहे.

