'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चार नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर'; आयोगाच्या दुसऱ्यांदा अचानक निर्णयाने संभ्रमावस्था

अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील ११ नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला असताना निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा शनिवारी (ता.२९) रात्री उशिरा आदेश काढला. या आदेशान्वये जिल्ह्यातील कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी या तीन नगरपालिका आणि नेवासे नगरपंचायतीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. राहाता नगरपालिका वगळता उर्वरित ७ नगरपालिकांच्या ठराविक प्रभागापुरतीच निवडणूक पुढे ढकलली आहे. पूर्वीच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार नगराध्यक्षपदासाठी २१३ अर्ज, तर नगरसेवकपदाच्या २८९ जागांसाठी २ हजार २६६ अर्ज आले होते. अर्जांची छाननी होऊन नगराध्यक्षपदासाठी १०२, तर नगरसेवकपदासाठी १ हजार २७४ अर्ज पात्र ठरले होते. छाननीवेळी आयोगाच्या अचानक आलेल्या निर्णयामुळे आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे अनेकांचे अर्ज अवैध ठरविण्यात आले होते. हे उमेदवार न्यायालयात गेले होते. जिल्ह्यातील कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी या तीन नगरपालिका आणि नेवासे नगरपंचायत अशा चार ठिकाणी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होती. राहाता नगरपालिका वगळता अन्य ठिकाणी नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांची प्रकरणे प्रलंबित होती. मात्र निवडणूक प्रक्रिया नियोजित वेळेप्रमाणे सुरु होती. मात्र अचानक शनिवारी (ता. ३०) पुन्हा एकदा काकाणी यांनी नवीन आदेश काढला. त्यामध्ये निवडणूकसंदर्भात 'अपिलाचा निकाल उशिराने लागले, लेखी निकाल प्राप्त झाले नाहीत, अपिलाची सुनावणी झाली नाही किंवा न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र माघारी घेण्यासाठी आवश्यक कालावधी न देताच निवडणूक चिन्ह वाटप केले असल्याचे आयोगाच्या निर्दशनास आले,' असल्याचे म्हटले आहे. 'त्यामुळे अशा प्रकरणी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २६ नोव्हेंबर किंवा त्यांनतर केलेली चिन्ह वाटपची कार्यवाही नियमबाह्य ठरवली.' त्यामुळे तीन नगरपालिका आणि एक नगरपंचायतीची निवडणूक पुढे ढकलली. राहाता वगळता उर्वरित नगरपालिकांच्या ठराविक प्रभागांपुरतीच निवडणूक पुढे गेली. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे नसणाऱ्या ठिकाणी पूर्वी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे २ डिसेंबर रोजी मतदान, तर ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे..सुधारित कार्यक्रमपुढे ढकललेल्या नगरपरिषद आणि नगरसेवकपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अर्ज मागे घेण्याची मुदत येत्या १० डिसेंबरपर्यंत, नगराध्यक्ष पदासह सदस्यपदाच्या सर्व जागांसाठी मतदान प्रक्रिया २० डिसेंबर रोजी तसेच मतमोजणी व निकाल घोषणा २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे..निवडणूक आयोगाचा घोळ सुरूचराज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकीसंदर्भात राजकीय पक्षाच्या 'ए' व 'बी' फॉर्मबाबत दोन दिवसांत दोन वेगवेगळे आदेश काढले होते. या आदेशाचा फटका सर्व राजकीय पक्षांना बसला. नव्या आदेशामुळे एकच सूचक असलेल्या डमी (बी फॉर्म) उमेदवारांचे आणि इतर कारणांमुळे संबंधित अर्ज संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अवैध ठरवले. तसेच तोपर्यंत उमेदवारांची अर्ज दाखल करण्याची सर्व प्रक्रिया पार पडली होती. त्यामुळे अवैध ठरविण्यात आलेले उमेदवार न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सचिव काकाणी यांनी पुन्हा आदेश काढत सर्व प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण केला आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. यानुसार नामनिर्देशनपत्रांची छाननी झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात व्यथित उमेदवारास जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याची निवडणूक नियमात तरतूद केली. परंतु, जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीसाठी आवश्यक असणारा कालावधी कमी होता. त्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असताना उमेदवारांना चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया झाली. राज्यातील अनेक ठिकाणी उमेदवारांची प्रकरणे निकाली न होताच निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहीली. नामनिर्देशनपत्र दाखल केलेल्या उमेदवारांना पुरेसा अवधी देणे आवश्यक होते. आता यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत अधिक वाढणार आहे.-ॲड. प्रसन्नकुमार जोशी, ज्येष्ठ विधिज्ञ, अहिल्यानगर.