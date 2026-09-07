Ahilyanagar News: अहिल्यानगरच्या चार तालुक्यांचा होणार कायापालट; आकांक्षित तालुका योजनेत प्रत्येकी ५ कोटींचा अतिरिक्त निधी

अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील अकोले, कर्जत, शेवगाव आणि पारनेर या चार तालुक्यांचा कायापालट होणार आहे. राज्यातील मागास व अल्पविकसित भागांचा संतुलित, सर्वांगीण आणि गतिमान विकास साधण्यासाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...चालू आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील १० जिल्ह्यांमधील १७७ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्याला विकासासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळणार आहे. दरम्यान, निवडलेल्या आकांक्षित जिल्हे व तालुक्यांमध्ये राज्य योजना, जिल्हा वार्षिक योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांना प्राधान्याने राबवून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..आकांक्षित तालुका ही केंद्र व राज्य सरकारची विशेष विकास योजना आहे. देशातील आणि राज्यातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले किंवा विकासाच्या शर्यतीत मागे पडलेले तालुके जलद गतीने विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो.कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यांच्या विकासासाठी पाच मुख्य क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. या क्षेत्रांमधील विविध कामगिरी निर्देशकांच्या आधारे तालुक्यांच्या प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन केले जाणार आहे. मागास तालुक्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून राज्याचा आणि देशाचा संतुलित व गतिमान विकास साधणे, हा आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे..यासह आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची घसघशीत पारितोषिकेही जाहीर करण्यात आली आहेत. २१ जुलै रोजी नियोजन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. शासनाने गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, अहिल्यानगर आणि परभणी या जिल्ह्यांतील १७७ तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून निवड केली आहे..या योजनेत निवड झालेल्या तालुक्यांच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि त्यांच्यात निकोप स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी २०२७-२८ मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी पुरस्काराच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. यात एकत्रित उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रथम क्रमांकाला २१ कोटी, द्वितीय क्रमांकाला १५ कोटी आणि तृतीय क्रमांकाला ११ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत.तसेच क्षेत्रनिहाय उत्कृष्ट कामगिरीसाठी पहिला पुरस्कार १० कोटी, दुसरा पुरस्कार आठ कोटी, तिसरा पुरस्कार सहा कोटी, चौथा पुरस्कार चार कोटी आणि पाचवा पुरस्कार दोन कोटी रुपये राहणार आहेत..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.या क्षेत्रांवर विशेष भरनीती आयोगाच्या धर्तीवर तालुक्यांचे मूल्यमापन पोर्टलद्वारे नियतकालिक पद्धतीने केले जाणार आहे. त्यासाठी पाच मुख्य क्षेत्रांतील निर्देशकांचा वापर केला जाणार आहे. यात आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.