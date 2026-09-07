अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: अहिल्यानगरच्या चार तालुक्यांचा होणार कायापालट; आकांक्षित तालुका योजनेत प्रत्येकी ५ कोटींचा अतिरिक्त निधी

Four Ahmednagar Talukas Get Major Boost Under New Scheme: अकोले, कर्जत, शेवगाव व पारनेरला आकांक्षित तालुका योजनेतून प्रत्येकी ५ कोटींचा अतिरिक्त विकासनिधी; आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा व सामाजिक विकासाला नवा वेग
Ahmednagar Development Gets Major Push As Four Talukas Receive Additional Five Crore Funds Under Aspirational Taluka Scheme

Ahmednagar Development Gets Major Push As Four Talukas Receive Additional Five Crore Funds Under Aspirational Taluka Scheme

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील अकोले, कर्जत, शेवगाव आणि पारनेर या चार तालुक्यांचा कायापालट होणार आहे. राज्यातील मागास व अल्पविकसित भागांचा संतुलित, सर्वांगीण आणि गतिमान विकास साधण्यासाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

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