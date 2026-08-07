अहिल्यानगर

Maharashtra MLA Committee: आमदार समितीच्या दौऱ्याला पहिल्याच दिवशी दांडी; २७ पैकी फक्त ८ आमदार उपस्थित, अनियमितता आढळल्याने कारवाईची शक्यता

Only 8 of 27 MLAs Attend Ahmednagar Committee Tour; विधानमंडळ समितीच्या शाही दौऱ्याला आमदारांची दांडी; विकासकामांतील अनियमितता उघडकीस येताच अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता
MLA Committee Reviews Ahmednagar Development Works as Only 8 of 27 Members Attend and Officials Face Possible Action

MLA Committee Reviews Ahmednagar Development Works as Only 8 of 27 Members Attend and Officials Face Possible Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी विधानमंडळ आमदार समिती आजपासून सुरू होणाऱ्या दौऱ्यासाठी शहरात दाखल झाली. मात्र, या समितीतील २७ आमदारांपैकी केवळ ८ आमदारांनी पहिल्या दिवशी हजेरी लावली. मोठा गाजावाजा करत प्रशासनाने या समितीच्या दौऱ्याचे शाही नियोजन केले आहे. मात्र, त्या प्रमाणात सदस्यांनी हजेरी न लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

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