Maharashtra MLA Committee: आमदार समितीच्या दौऱ्याला पहिल्याच दिवशी दांडी; २७ पैकी फक्त ८ आमदार उपस्थित, अनियमितता आढळल्याने कारवाईची शक्यता

अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी विधानमंडळ आमदार समिती आजपासून सुरू होणाऱ्या दौऱ्यासाठी शहरात दाखल झाली. मात्र, या समितीतील २७ आमदारांपैकी केवळ ८ आमदारांनी पहिल्या दिवशी हजेरी लावली. मोठा गाजावाजा करत प्रशासनाने या समितीच्या दौऱ्याचे शाही नियोजन केले आहे. मात्र, त्या प्रमाणात सदस्यांनी हजेरी न लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी समितीच्या सदस्यांना अनेक योजना व विकासकामांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याचे समजते. यासाठी समिती उद्या (ता.७) योजनेच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. यावेळी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती होऊन कारवाईचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. बैठकीत कृषी विभागाच्या कामकाजाचा पहिला आढावा घेतला, तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडून जिल्ह्यात आतापर्यंत पडलेला पाऊस, धरणासाठा व टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय उपाययोजना करणार आहात, याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. .जिल्ह्यात पाहिजे त्याला शेततळे आणि वॉटर बॅंक उभारणीच्या सूचना करत आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विधानमंडळात प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले, तसेच जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेऊन किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे, याबाबत माहिती घेण्यात असून, शेतकऱ्यांना यामध्ये काही अडचणी आहेत का त्याचीही विचारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..समिती सदस्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात ४७ लाख लिटर दूध संकलन दररोज केले जाते. याबाबत माहिती घेत दुग्ध व्यवसायासाठी कोणत्या योजना आहेत? जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याबाबत विचारणा करण्यात आली. दुग्ध व्यवसाय इतर जिल्ह्यात वाढीसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार असल्याचे समिती सदस्यांनी स्पष्ट केले..‘त्या’ चर्चेला अर्थ नाहीबुधवारी (ता.५) सायंकाळपासून समितीच्या काही सदस्यांनी अहिल्यानगर शहरात हजेरी लावली. सदस्याच्या एका पीएने व्हॉटस ॲप कॉल करत अनेक अधिकाऱ्यांना भेटीगाठीसाठी विश्रामगृहात रात्री बोलावले. यावेळी मोठ्या अर्थपूर्ण घडामोडी घडल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. धुळे येथे समितीची अशीच बैठक झाली होती. यावेळी कोट्यवधीची रोकड सापडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याची चौकशीही सुरू आहे. धुळ्याप्रमाणे अहिल्यानगरलाही अर्थपूर्ण घडामोडी घडल्याच्या चर्चा सुरू असल्याबाबत समितीच्या एका सदस्याला विचारले असता त्यांनी सांगितले, की या चर्चांमध्ये काही अर्थ नाही..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.‘जलजीवन’साठी एसआयटी नेमली का?जिल्ह्यासह राज्यात सध्या गाजत असलेल्या जलजीवन योजनेतील अनियमिततेबाबत समिती सदस्यांनी अद्याप सविस्तर चर्चा केली नाही. मात्र, या योजनेत किती अधिकारी निलंबित झाले याची विचारणा केली. प्रशासनाने आतापर्यंत दहा जणांचे निलंबन करण्यात आल्याचे सांगितल्यावर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमली का? अशी विचारणा केली. तेव्हा यासाठी एसआयटी नेमली नसल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने दिल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.