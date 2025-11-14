Leopard Threat: बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी लोकप्रतिनिधी, कारखानदारांचा हवा पुढाकार; ..तर जुन्नरपेक्षा उत्तरेत भयावह परिस्थिती असेल!

शिर्डी : बिबटे जेरबंद करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघात आणि साखर कारखान्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रशिक्षित पथक (टीम) तयार करणे, त्यांना पिंजरे आणि थर्मल ड्रोनसह सर्व अत्याधुनिक साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. हा अहिल्यानगर जिल्ह्यात बिबट्यांचे माणसांवरील सुरू असलेले हल्ले रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे..जिल्ह्यात तब्बल ११५० बिबटे असल्याचा अंदाज वन विभागाचा आहे. त्यापैकी एकट्या कोपरगाव तालुक्यात पन्नास ते साठ बिबटे असल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ असा की गोदावरी, प्रवरा आणि मुळाच्या खोऱ्यातील उसाच्या पट्ट्यात ही संख्या हजारांहून अधिक असू शकते. दर अडीच वर्षांनी बिबट्याची नवी पिढी तयार होते. ही वाढ लक्षात घेतली, तर आगामी काळात उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्याची परिस्थिती जुन्नरमध्ये सध्या आहे, त्यापेक्षा अधिक भयानक होऊ शकते..ग्रामीण भाग सध्या बिबट्याच्या दहशतीखाली आहे. त्यातून सुटका करण्याचा सध्या तरी हा एकमेव मार्ग आहे. कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आणि तोकडी साधन सामग्री असलेल्या वन विभागाच्या भरवशावर राहून या दिवसागणिक गंभीर होत चाललेल्या संकटातून मार्ग निघणार नाही. ग्रामीण भागातील जनतेच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ थांबणार नाही..बिबट्याने बळी घेतला की वन खात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीला प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम द्याव्या लागतात. बऱ्याचदा अशा टीम हल्लेखोर बिबट्याला जेरबंद करतात. वेळ पडल्यास खासगी शुटरच्या मदतीने बिबट्याला पूर्वपरवानगी घेऊन ठार केले जाते..याचा अर्थ असा की प्राणी मित्र स्वयंसेवी संस्थांच्या या प्रशिक्षित टीम आणि खासगी शूटर शिवाय वन विभागाचे पान हलत नाही, असे असेल तर लोकप्रतिनिधी आणि साखर कारखान्यांच्या धुरिणांनी या प्राणी मित्र स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने आपापल्या कार्यक्षेत्रासाठी स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच त्यांच्या रेस्क्यू टीम तयार कराव्यात, साधन सामग्री उपलब्ध करून द्यावी म्हणजे बिबटे जेरबंद करणे सहज शक्य होईल. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त देखरेख करावी. जेरबंद झालेले बिबटे येथून हलवावेत..बिबट्याचे वारंवार दर्शन होऊ लागले. त्याने जनावरांवर हल्ला केला, तरीही वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून बऱ्याचदा तातडीने प्रतिसादही मिळत नाही. प्रतिसाद मिळाला, तर त्यांच्याकडे त्यावेळी पिंजरा उपलब्ध असेलच असे नाही. काहीवेळा पिंजरा आणणे त्यात भक्ष्य ठेवणे आणि बिबट्या त्यात अडकला की वन विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कळवणे, ही कामे तरुण शेतकरीच करतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना प्रशिक्षित करून त्यांच्या टीम तयार करायला काय अडचण आहे..साईसंस्थानचाही सहभाग हवावन विभागाच्या भरवशावर न राहता पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदारांसोबत बैठक घेऊन या गंभीर प्रश्नातून कायमस्वरूपी आणि तातडीने मार्ग काढावा. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बिबट्या जेरबंद करण्याच्या मोहिमेसाठी साईसंस्थान सारख्या देवस्थानाकडून आर्थिक मदत घेता येईल. जिल्हा नियोजन समिती माध्यमातून निधी उपलब्ध करून साधन सामग्री खरेदी करता येईल. मंत्री, आमदार आणि खासदारांना या मोहिमेसाठी निधी देता येईल. प्राणीमित्र स्वयंसेवी संघटनाच्या मदतीने प्रत्येक तालुक्यात प्रशिक्षित टीम उभ्या करता येतील, हे शक्य झाले, तरच बिबट्यांचा बंदोबस्त होईल; अन्यथा त्यांचे जिवघेणे हल्ले सुरूच राहतील..Leopards Died Kolhapur : कोल्हापुरात यापूर्वी दोन घटनांत बिबट्याचा मृत्यू, पण तिसऱ्या घटनेत वाचल्याचे समाधान; रुईकर कॉलनीतील बिबट्याचा कसा झाला होता मृत्यू.उसाच्या फडात जन्ममुळात बिबट्यांचा जन्म उसातला आहे. उसाच्या फडात ते लहानचे मोठे झालेत. त्यांना वाहनांचे आवाज, प्रकाश, माणसांची लगबग आणि गोंगाट याची सवय झाली आहे. उसाचे फड तुटू लागले की ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यापासून फडातील बिबटे सैरभैर होतात. माणसांवरील हल्ले याच काळात वाढतात. बिबट्यांची संख्या जशी वाढते तसे हे हल्ले देखील वाढत जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.