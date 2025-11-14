अहिल्यानगर

Leopard Threat: बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी लोकप्रतिनिधी, कारखानदारांचा हवा पुढाकार; ..तर जुन्नरपेक्षा उत्तरेत भयावह परिस्थिती असेल!

Wildlife Conflict: अहिल्यानगर जिल्ह्यात वाढत्या बिबट्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी आणि साखर कारखानदारांनी स्वतःच्या रेस्क्यू टीम तयार करण्याची तातडीची गरज व्यक्त. कुशल मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्रीअभावी वन विभागावर पूर्ण अवलंबित्व धोकादायक असल्याचे निरीक्षण.
Leopard Threat

Leopard Threat

sakal

सतीश वैजापूरकर
Updated on

शिर्डी : बिबटे जेरबंद करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघात आणि साखर कारखान्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रशिक्षित पथक (टीम) तयार करणे, त्यांना पिंजरे आणि थर्मल ड्रोनसह सर्व अत्याधुनिक साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. हा अहिल्यानगर जिल्ह्यात बिबट्यांचे माणसांवरील सुरू असलेले हल्ले रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

Loading content, please wait...
Leopard
Wildlife
Forest department
Wild Animals
forest animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com