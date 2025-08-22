Somnath Gharge IPS : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील समाजकंटकांचे लागणार फ्लेक्स: पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे;'पहिल्या टप्प्यात ४०० जण होणार हद्दपार'

अहिल्यानगर: गणेशोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी समाजकंटकांना हद्दपार केले जाणार आहे. तसेच या समाजकंटकांचे फ्लेक्स प्रमुख चौकांत लावण्याचा धोरणात्मक निर्णय पोलिस प्रशासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात चारशे समाजकंटकांवर हद्दपारीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिली. .MLA Amol Khatal: संगमनेर तालुक्यातील विकासाची घडी त्यांना पाहवत नाही: आमदार अमोल खताळ; बेगडी हिंदुत्वावर जनता विश्वास ठेवणार नाही.जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शांतता समिती पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, महानगरपालिका उपायुक्त विजयकुमार मुंडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैभव कुलबुर्मे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, नगर प्रांताधिकारी सुधीर पाटील आदी उपस्थित होते. पोलिस अधीक्षक घार्गे म्हणाले की, उत्सव काळात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची आम्ही दक्षता घेऊ. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर विशेष वॉच ठेवला जाईल. तसेच समाजकंटकांना हद्दपार करून त्यांचे फलक चौकांमध्ये लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले की, गणेशोत्सवाची कीर्ती सातासमुद्रापार गेलेली आहे. त्यामुळे उत्सवाचे पावित्र्य जपणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गणेशोत्सव हा राज्याचा उत्सव म्हणून जाहीर केला आहे. या उत्सव काळात शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेला मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी, आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना महत्त्व देणे आणि ऑपरेशन सिंदूरची माहिती जनतेला दिली जाणार आहे. शासनाच्या या योजनांच्या प्रचार व प्रसारासाठी मंडळांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या अडचणी आणि सूचनांवर संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देत मंडळांनीही प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..स्वच्छतेसाठी उपाययोजनाशहरातील रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मोकाट जनावरे व भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल. शहराच्या स्वच्छतेवर भर दिला जात असून, ३० घंटागाड्या व १० ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून कचरा उचलला जात आहे. उत्सवकाळातही स्वच्छता सुरू राहील. विसर्जनासाठी पारंपरिक ठिकाणांव्यतिरिक्त १७ ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन कुंड तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा उपायुक्त विजयकुमार मुंडे यांनी दिली..Balasaheb Thorat : धमक्या देऊन आम्हाला रोखू शकत नाही; मी कधीही मरायला तयार.विशाल गणेश आरतीचे नियमनगणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अडचणी व काही महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. विसर्जन मिरवणुकीत शहराचे ग्रामदैवत श्री विशाल गणेश देवस्थानची मिरवणूक अग्रभागी असते. यावेळी भाविक रस्त्यात थांबून आरती करतात. त्यामुळे मिरवणुकीला वेळ लागतो, याकडे मयूर मैडसह अनेकांनी लक्ष वेधले. त्यावर देवस्थानचे विश्वस्त व प्रशासनाने एकत्रित बैठक घेऊन मिरवणूक मार्गावरील आरतीचे नियमन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.