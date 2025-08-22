अहिल्यानगर

Somnath Gharge IPS : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील समाजकंटकांचे लागणार फ्लेक्स: पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे;'पहिल्या टप्प्यात ४०० जण होणार हद्दपार'

Ahmednagar Police Action : गणेशोत्सवाची कीर्ती सातासमुद्रापार गेलेली आहे. त्यामुळे उत्सवाचे पावित्र्य जपणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गणेशोत्सव हा राज्याचा उत्सव म्हणून जाहीर केला आहे. या उत्सव काळात शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेला मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे.
SP Somnath Gharge’s Tough Stand: 400 Miscreants to Be Externed in First Phase
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: गणेशोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी समाजकंटकांना हद्दपार केले जाणार आहे. तसेच या समाजकंटकांचे फ्लेक्स प्रमुख चौकांत लावण्याचा धोरणात्मक निर्णय पोलिस प्रशासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात चारशे समाजकंटकांवर हद्दपारीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी दिली.

