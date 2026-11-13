Sugarcane Rate: ऊसदरावर तोडगा नाहीच! विखे पाटलांच्या उपस्थितीत बैठक निष्फळ; महामार्ग रोखण्याचा शेतकऱ्यांचा इशारा

-समीर दाणीअहिल्यानगर: जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसदराबाबत कोणताही ठोस निर्णय होताना दिसत नाही. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता.१२) झालेल्या दुसऱ्या बैठकीतही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ऊसदराचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास जिल्ह्यातील दोन्ही प्रमुख महामार्ग रोखण्यासह साखर कारखान्यांकडे जाणारी ऊस वाहतूक अडविण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ऊसदराचा हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, कारखानदार प्रतिनिधी राजेंद्र नागवडे, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, ऋषिकेश ढाकणे, तसेच शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी अजित काळे, रवींद्र मोरे, रावसाहेब लवांडे, अभिजित पोटे, सुरेश ताके, अनिल घनवट, कॉ. सुभाष लांडे आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित नसल्याने शेतकरी प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बैठकीच्या प्रारंभी कारखानदार प्रतिनिधींनी १५ ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू केले गेल्यामुळे रिकव्हरी चांगली मिळणार नाही. कोल्हापूरच्या तुलनेत आपली रिकव्हरी तफावत अडीच टक्क्यांनी कमी आहे. साधारणपणे ८.३० ते ८.३५ च्या पुढे रिकव्हरी जाणार नाही. आज साखरेचा सरासरी दर ४२ रुपये आहे. जिल्ह्यात भयानक परिस्थिती आहे. दुष्काळामुळे पुढील हंगाम कसा सुरू करायचा हा प्रश्न आहे. कारखान्यांच्या अडचणींचा विचार करावा, अशी भूमिका मांडली..यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी घनवट यांनी दर हा शेतकऱ्यांच्या संसाराशी संबंधित विषय आहे. दरवेळी आंदोलनाची वेळ येते. साखरेचे चांगले दर असताना उसाला भाव दिला जात नाही. रिकव्हरीची चोरी होत असल्याचा आरोप केला. लवांडे यांनी उसाचा भाव देताना आपण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नेहमी मागे राहतो. ३८ रुपये साखर होती, त्यावेळेस ३२०० रुपये भाव उसाला दिला. त्या तुलनेत चार हजार रुपये पहिला हप्ता देण्यास कारखान्यांना अडचण नसल्याचे सांगितले. मोरे म्हणाले,‘‘ सातत्याने आम्ही आंदोलन करतोय. दिवाळी झाली, तरी शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे नाही. कोल्हापूरने दराचा फॉर्म्युला ठरवला आहे तो दर निश्चित करायला अडचण काय आहे? पुणे जिल्ह्यातील आजारी कारखाने उसाला चांगले दर देत आहेत.’’.काळे म्हणाले, की संवेदनशील विषयावर पहिल्यांदा कारखानदार आणि शेतकरी संघटना एकत्र चर्चेला आल्या. त्यामुळे पालकमंत्र्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. ऊसदराच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. या संदर्भात २०१३ मध्ये कमिटी नेमण्यात आली. त्या कमिटीची कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे हा प्रश्न वारंवार रेंगाळतो आणि संघर्ष कायम होतो. मुळात कारखाने लवकर सुरू करण्यात सरकारने चूक केली आहे. कारखाने चालू करण्यापूर्वी कारखानदारांनी सरकारकडे अनुदानाची मागणी का केली नाही. कारखानदार केंद्र सरकारकडे भूमिका मांडायला घाबरतात, असा आरोप केला. पोटे म्हणाले, की २५ किलोमीटरच्या अटीचा विषय गंभीर आहे. ऊसवाहतूक करताना वाहतुकीसाठी सरसकट दर लावले जातात, ते चुकीचे आहे. मागील हंगामातील दुसरा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असल्याचे ते म्हणाले..बैठकीच्या प्रारंभी गदारोळबैठकीसाठी प्रत्येक संघटनेने एक प्रतिनिधी पाठवण्याची सूचना केल्याने शेतकरी संघटना नाराज झाल्या. त्यांनी मुख्य सभागृहात बैठकीची मागणी केली. आंदोलकांनी घोषणाबाजी केल्यानंतर अखेर मुख्य सभागृहात सर्व शेतकरी प्रतिनिधींसमोर ही बैठक पार पडली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...साखर कारखानदारांनी ऊसदराचा निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडल्यानंतर दर जाहीर करणे योग्य राहील, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून साखरेच्या उचलीच्या प्रमाणानुसार ऊसदराचा निर्णय घेण्याची भूमिका कारखानदारांनी मांडली आहे. शेतकरी संघटनांनी कोल्हापूरप्रमाणे भाव देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत जिल्ह्यातील साखर कारखानदार प्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील दुष्काळ, रिकव्हरी कमी असल्याची बाब सांगितली आहे. कारखानदारांनी दर जाहीर करून कोंडी फोडण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. रिकव्हरी लॉससाठी शासनाकडे मागणी करणार आहोत.-राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.