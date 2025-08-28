'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश'; माजी खासदार राजू शेट्टी यांना मोठा धक्का..

राहुरी: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष (उत्तर) रवींद्र मोरे यांनी शेकडो समर्थकांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात स्वाभिमानी संघटनेला मोठे खिंडार पडले आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मोरे यांच्यावर शेतकरी सेनेच्या पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे..Ganesh festival 2025: 'ढाेल-ताशांच्या गजरात लाडक्या बाप्पांच्या स्वागत'; सोलापुरातील मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला.मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते रवींद्र मोरे यांचा पक्षप्रवेश करून शेतकरी सेनेच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले. यावेळी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के, शिवसेना सचिव संजय मोरे उपस्थित होते..मोरे यांच्यासमवेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते सुभाष जुंदरे, बाळासाहेब जाधव, विजय तोडमल, सतीश पवार, प्रमोद पवार, आनंद वने, रविकिरण ढूस, धनंजय लहारे, सचिन गडगुळे, राहुल करपे, संदीप शिरसाठ, नीलेश लांबे, सचिन पवळे, रामभाऊ जगताप, सचिन म्हसे, किशोर वराळे आदींसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे कट्टर समर्थक, अशी मोरे यांची ओळख आहे. ऊस, दूध, कापूस, कांदा व इतर शेतमालाच्या बाजारभावाच्या प्रश्नांवर मोरे यांनी अनेकदा आंदोलने केली..Radhakrishna Vikhe-Patil: मनोज जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करावे : राधाकृष्ण विखे-पाटील; हैदराबाद गॅझेटवर न्या. शिंदे समितीचा अभ्यास सुरू.शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवरील आंदोलनांमुळे मोरे यांच्यावर ३० पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. असे नेतृत्व दुरावल्याने अहिल्यानगर जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला मोठा फटका बसला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने मोरे यांच्या रूपाने शिवसेनेला उत्तर नगर जिल्ह्यातील शेतकरी नेता मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.