Ahilyanagar News: 'नगरमध्ये युवा साहित्य व नाट्य संमेलन'; मसापच्या सावेडी शाखेला यजमानपदाचा बहुमान

अहिल्यानगर: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (पुणे) वतीने यंदाचे राज्यस्तरीय युवा साहित्य व नाट्य नाट्यसंमेलनाचे यजमानपद अहिल्यानगरच्या मसापच्या सावेडी उपनगर शाखेला मिळाले आहे. अहिल्यानगरमध्ये ११ व १२ सप्टेंबरला साहित्यिकांच्या मांदियाळीने हा साहित्योत्सव रंगणार आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सावेडी उपनगर शाखेला या संमेलनाचे यजमानपद नुकतेच बहाल करण्यात आले. मसापची सावेडी उपनगर शाखा व न्यू आर्टस् कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने हे साहित्य संमेलन होणार आहे, अशी माहिती मसापच्या सावेडी उपनगर शाखेचे अध्यक्ष नरेंद्र फिरोदिया यांनी दिली. फिरोदिया म्हणाले, मसापच्या सावेडी उपनगर शाखेने यापूर्वीही नगरमध्ये विभागीय साहित्य संमेलन यशस्वीरित्या पार पडले होते. वर्षभर विविध दर्जेदार साहित्यविषयक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये मराठी भाषा दिनानिमित्त काव्यवाचन, नामवंत साहित्यिकांचा गौरव, जिल्ह्यातील लेखक व कवींचा पुरस्काराने सन्मान आणि दरवर्षी वारसा दिवाळी अंकाचे प्रकाशन या प्रमुख उपक्रमांना रसिक नगरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. प्रमुख कार्यवाह जयंत येलूलकर म्हणाले, दोन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनाच्या आयोजनाची तयारी सावेडी उपनगर शाखेचे पदाधिकारी व न्यू आर्टस् कॉमर्स अँड सायन्स महाविद्यालयाच्या समितीने सुरू केली आहे. अहिल्यानगरमध्ये यापूर्वी झालेले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन व विभागीय साहित्य संमेलन राज्यभर गाजले होते. तोच लौकिक आम्ही या युवा नाट्य व साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने कायम राखू. यानिमित्त ग्रंथ प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. वाचकांना साहित्याची मेजवानी सहज उपलब्ध होईल. ग्रंथदिंडी, भव्य दिव्य उदघाटन सोहळा, परिसंवाद, निमंत्रितांचे काव्य संमेलन, महाचर्चा, एकांकिका, संगीत रजनी कार्यक्रम, विविध विषयांवर परिसंवाद, जिल्ह्यातील व राज्यातील प्रख्यात कवींचे संमेलन, नाट्य क्षेत्रातील, तसेच साहित्यिकांचा गौरव व प्रकट मुलाखती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, असे भरगच्च कार्यक्रम आहेत.