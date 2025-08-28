Ahilyanagar News: 'नगरमध्ये युवा साहित्य व नाट्य संमेलन'; मसापच्या सावेडी शाखेला यजमानपदाचा बहुमान

अहिल्यानगर

Ahmednagar to Host Youth Literature and Theatre Meet: वर्षभर विविध दर्जेदार साहित्यविषयक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये मराठी भाषा दिनानिमित्त काव्यवाचन, नामवंत साहित्यिकांचा गौरव, जिल्ह्यातील लेखक व कवींचा पुरस्काराने सन्मान आहे.
Updated on

अहिल्यानगर: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (पुणे) वतीने यंदाचे राज्यस्तरीय युवा साहित्य व नाट्य नाट्यसंमेलनाचे यजमानपद अहिल्यानगरच्या मसापच्या सावेडी उपनगर शाखेला मिळाले आहे. अहिल्यानगरमध्ये ११ व १२ सप्टेंबरला साहित्यिकांच्या मांदियाळीने हा साहित्योत्सव रंगणार आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या सावेडी उपनगर शाखेला या संमेलनाचे यजमानपद नुकतेच बहाल करण्यात आले.

