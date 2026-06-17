Ahilyanagar: झेडपीच्या रेकॉर्ड रूमवर कंत्राटदाराने चालवला बुलडोझर, शंभर वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे उघड्यावर

अहिल्यानगर: ठेकेदाराने परस्पर बुलडोझर चालविला आहे. परिणामी शंभर वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे उघड्यावर पडली आहेत. ही कागदपत्रे सुरक्षित स्थळी न हलवल्यास ती नष्ट होण्याची भीती आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात जुन्या इमारती आहेत. त्यामध्ये विविध विभागांची जुनी कागदपत्रे ठेवली आहेत. .त्यातील काही इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. काही इमारती निर्लेखित करण्याचे कामही सुरू आहे. रेकॉर्ड ठेवलेली इमारत निर्लेखित करायची नसताना ठेकेदाराने ती परस्पर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे शंभर वर्षे जुने रेकॉर्ड आहे. इमारत पाडत असताना.Team India Matches Today: वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा अन् स्मृती मानधना एकाच दिवशी मैदानात! केव्हा, कुठे रंगणार आज सामने; एका क्लिकवर वाचा.जेसीबीचालकाला कागदपत्रांचे गड्ढे दिसले. त्यानंतर त्याने काम थांबवले. ते लवकर लक्षात आले नसते, तर संपूर्ण कागदपत्रे धुळीस मिळाली असती. आज दिवसभर ही कागदपत्रे इतरत्र हलविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरू होती. त्यांनी पर्याची जागेचा शोध घेण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना जागा मिळू शकली नाही. लवकरच कागदपत्र न हलवल्यास ती धुळीस मिळतील..'बांधकाम' कडून सारवासारवनिर्लेखित करण्यास सांगितलेली इमारत दुसरी आहे. मात्र, ती पाडत असताना शेजारील इमारतीस धक्का लागला. त्यामुळे त्यातील काही भाग कोसळला. संबंधित ठेकेदाराकडून नजरचुकीने हा प्रकार झाल्याची सारवासारव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात आली. जुन्या इमारतींला मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे. त्या इमारती पाडल्यास वास्तूवैभव नष्ट होईल, अशी इतिहासप्रेमींची मागणी आहे..Jalgaon Rain Update : मृग नक्षत्र उलटूनही जळगावकरांना पावसाची प्रतीक्षा; पेरण्या रखडल्या, हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी काय दिला अंदाज?.रात्री काम कशासाठी ?जिल्हा परिषदेने धोकादायक इमारती उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ही मोहीम सुरू आहे. त्यामुळे परिसरातील इमारती पाडल्याने काही प्रमाणात तेथे पार्किंगसाठी जागाही उपलब्ध झाली आहे. मात्र, निर्लेखनाचे काम करताना कोणतीही काळजी घेतली गेल्याचे दिसत नाही. तो रात्रीचे काम करीत असल्याने इतरही इमारतींना धोका पोचला जाऊ शकतो. या इमारती अगोदरच घायकुतीला आल्या आहेत..जीव मुठीत अरून कामजिल्हा परिषदेचे बहुतांशी विभाग जुन्या इमारतीत हलवण्यात आले आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभाग जिल्हा परिषदेचा मोठा विभाग आहे. त्याचे कामही जुन्याच इमारतीतून हाकले जाते. गेल्या वर्षी या विभागाचे छत कोसळले होते. त्यावेळी पावसाळ्यात प्लॅस्टिक कागद टाकून कागदपत्र वाचवण्यात आली होती. नंतर दगडी इमारतीत तो स्थलांतरित करण्यात आला. दगडापेक्षा वीट म्हणण्याची वेळ त्या विभागावर आली आहे. तेथील डागडुजीचा खर्चही त्यांनी खिशातून केल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.