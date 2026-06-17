अहिल्यानगर

Ahilyanagar: झेडपीच्या रेकॉर्ड रूमवर कंत्राटदाराने चालवला बुलडोझर, शंभर वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे उघड्यावर

Bulldozer Reaches ZP Record Room in Ahmednagar: झेडपी रेकॉर्ड रूम, बुलडोझर कारवाई, ऐतिहासिक कागदपत्रे यामुळे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Ahilyanagar

Ahilyanagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: ठेकेदाराने परस्पर बुलडोझर चालविला आहे. परिणामी शंभर वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे उघड्यावर पडली आहेत. ही कागदपत्रे सुरक्षित स्थळी न हलवल्यास ती नष्ट होण्याची भीती आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात जुन्या इमारती आहेत. त्यामध्ये विविध विभागांची जुनी कागदपत्रे ठेवली आहेत.

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