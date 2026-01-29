अहिल्यानगर

पहाटे सहालाच अजित पवारांचा डॉक्टरांना फोन; जखमी शेतकऱ्यांसाठी हॉस्पिटलमध्ये थांबून आस्थेने केली होती विचारपूस!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नगर तालुका: ‘‘हॅलो डॉक्टर, मी अजित पवार बोलतोय...तुम्ही हॉस्पिटलला येऊ शकता का?’’ असा पहाटे सहा वाजताचा फोन मॅककेअर हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. सतीश सोनवणे यांना आला आणि अवघ्या दहा ते पंधरा मिनिटांत सर्व डॉक्टर हॉस्पिटलमध्ये हजर झाले.

