अहिल्यानगर

Ajit Pawar: पाथर्डीत पक्षवाढीबरोबरच विकासासाठी प्रयत्न करणार: उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विश्रामगृह पाहून अजितदादा संतापले !

Ajit Pawar Reviews Pathardi Facilities: स्थानिक प्रशासनाकडून नेमकी जबाबदारी न पाळल्याबद्दल त्यांनी नाराजी नोंदवत तातडीने दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या. पाथर्डीतील विकासकामांना गती देण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Deputy CM Ajit Pawar inspecting the Pathardi rest house; expresses displeasure over poor condition and assures speedy development.

पाथर्डी : विश्रामगृहाच्या आवारात असलेली घाण पाहून उपमुख्यमंत्री अजित पवार संतापले. कोणते अधिकारी विश्रामगृहाची देखभाल करतात? त्यांची नावे मला पाठवा. या ठिकाणचे फोटो व शूटिंग काढून मला पाठवा. मी काय करायचे ते बघतो, शासनाच्या मालकीची ही जागा असून या जागेची देखभाल चांगल्या पद्धतीने व्हायला हवी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

