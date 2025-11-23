Ajit Pawar: पाथर्डीत पक्षवाढीबरोबरच विकासासाठी प्रयत्न करणार: उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विश्रामगृह पाहून अजितदादा संतापले !

पाथर्डी : विश्रामगृहाच्या आवारात असलेली घाण पाहून उपमुख्यमंत्री अजित पवार संतापले. कोणते अधिकारी विश्रामगृहाची देखभाल करतात? त्यांची नावे मला पाठवा. या ठिकाणचे फोटो व शूटिंग काढून मला पाठवा. मी काय करायचे ते बघतो, शासनाच्या मालकीची ही जागा असून या जागेची देखभाल चांगल्या पद्धतीने व्हायला हवी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...दरम्यान, पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने येथे एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. परतूरला जाताना आज (ता. २२) सकाळी पवार काही वेळ शासकीय विश्रामगृहावर थांबले होते. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडक कार्यकर्त्यांशी पालिका निवडणुकीविषयी चर्चा केली. यावेळी आमदार शिवाजीराव गर्जे, राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संजय भागवत, भीमराव फुंदे, तालुकाध्यक्ष रणजित बेळगे, वकील अंकुशराव गर्जे उपस्थित होते. त्यानंतर विश्रामगृहाची अवस्था पाहून अजित पवार संतापले..राष्ट्रवादीने नगराध्यक्षासह सर्व वीस जागांवर उमेदवार उभे केल्याबद्दल पवार यांनी गर्जे व सर्व कार्यकर्त्यांचे कौतुक करत एकदिलाने ही निवडणूक लढवा. सत्ता आपल्या पक्षाच्या ताब्यात आल्यास शहर विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. गर्जे यांच्या नेतृत्वावर व पक्षावर विश्वास ठेवत काम करावे..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...पालिकेत सत्ता आणाया ठिकाणी प्रचारसभा घेण्यास नक्की येईल. निवडणुका होतील जातील. मात्र, पक्षवाढीसाठी सुद्धा प्रयत्न करा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात पालिकेची सत्ता आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी आमदार शिवाजीराव गर्जे यांच्या नेतृत्वाखाली जोमाने प्रयत्न करावेत, असा सल्ला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.