Ajit Pawar: राजकारणातील दीपस्तंभ

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणजे रुबाबदार अन् खमके नेतृत्व. मनात काही ठेवणार नाही अन् बोलताना कुणाची भीडभाड बाळगणार नाही. प्रशासनावर हुकूमत होतीच. चांद्यापासून ते बांद्यापर्यंत खडानखडा माहिती असणारा अनुभवी नेता. माझ्यासारख्या अनेक युवा आमदारांचे आधारस्तंभ आणि मार्गदर्शक. त्यांच्या अपघाती निधनाचे वृत्त कळताच अवघा महाराष्ट्र हळहळला. महाराष्ट्राच्या शहरी प्रश्नांबरोबरच शेती आणि सहकाराची जाण असलेला अस्सल ग्रामीण चेहरा हरपला. मी तर खंबीर पाठीराखा गमावला. ते माझ्या राजकीय जीवनातील दीपस्तंभ होते. त्यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राबरोबरच काळे परिवाराचीदेखील हानी झाली.आशुतोष काळे, आमदार.Ajit Pawar: कार्यकर्त्यांच्या शब्दाला मान देणारा नेता; पदाधिकाऱ्यांकडून दादांच्या आठवणींना उजाळा.महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाणसाहेबांच्या विचाराचा वारसा समर्थपणे पुढे घेऊन जाणारे कणखर नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जायचे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला भरघोस यश देऊन राज्यातील जनतेने त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केले होते. विकासाच्या मुद्द्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे नेतृत्व अशी त्यांची ओळख. महाराष्ट्राला विकासाची दिशा देण्याचे काम त्यांनी केले. प्रशासनावर हुकूमत असलेले कणखर नेते म्हणून ते माझ्या कायम स्मरणात राहतील. माझ्या कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचा विकास करताना, ते माझ्या नेहमीच पाठीशी उभे राहिले..राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या दादांचा दृष्टिकोन पुरोगामी आणि विकासाला प्राधान्य देणारा राहिला. राज्याच्या विविध प्रश्नांची त्यांना जाण होती. अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले. एक स्पष्टवक्ता आणि शिस्तप्रिय नेता म्हणून ते मला भावायचे. सकाळी सहाच्या ठोक्याला आपल्या कामाचा दिवस सुरू करणारे दादा आम्हा सर्वांसाठी प्रेरणादायी होते..आधी केले मग सांगितले, हे वचन त्यांच्याबाबतीत तंतोतंत लागू होते. केवळ भाषणबाजी आणि पोकळ घोषणा करण्यात त्यांना कधीच रस नसायचा. राज्यातील शेती, उद्योग, शिक्षण, ग्रामविकास, शहरांचा विकास यासह साखर उद्योगातील प्रश्नांची त्यांना जाण होती. त्यांच्या नेतृत्वाखालील साखर कारखाने आजवर ऊसउत्पादकांना सर्वाधिक भाव देत आले. साखर कारखान्याचे उत्तम व्यवस्थापन कसे असावे, याचे आदर्श उदाहरण त्यांच्या नेतृत्वाखालील साखर कारखान्यात पहायला मिळायचे. त्यापासून माझ्यासारख्या युवा आमदाराला खूप काही शिकायला मिळाले..निळवंडे पूर्ण झालेअहिल्यानगर जिल्ह्यातील निळवंडे हा राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ रेंगाळलेला प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री या नात्याने दादांनी या धरणाच्या कामासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली. त्यामुळे पन्नास वर्षे रेंगाळलेला हा प्रकल्प पूर्ण झाला. एवढेच नाही, तर गेल्या दोन वर्षांपासून कालव्यांद्वारे या धरणाचे पाणी आता लाभक्षेत्रात जायला सुरवात झाली. पुढील वर्षभरात वितरकांची कामे पूर्ण झाली की लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची जिरायती शेती बागायती होणार आहे. कोपरगाव शहरात पाण्याचे स्रोत उपलब्ध असतानादेखील वर्षानुवर्षे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सोसण्याची वेळ शहरवासीयांवर आली होती. दहा ते बारा दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असल्याने शहरवासीय हैराण झाले होते. या पाणीटंचाईचा शहराच्या बाजारपेठेवर आणि शहराच्या विकासाच्या वेगावरदेखील परिणाम झाला. मी पहिल्यांदा आमदार या नात्याने विधानसभेत पाऊल ठेवले, त्यावेळी शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचा निश्चय केला. विधानसभा निवडणूक प्रचारात शहरातील जनतेला पाणीप्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. मी दादांसमोर हा प्रश्न मांडला. त्यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य ठाऊक होते. कारण ते माझ्या मतदारसंघात प्रचारासाठी आले होते..कोपरगावला पाणीपुरवठात्यांनी या पाणी योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि पाच क्रमांकाच्या साठवण तलावाच्या कामातील अडचणी दूर करण्याबाबत ठोस पावले उचलली. पुढे वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी त्यांनी पुढाकार घेऊन १३१ कोटी रुपये निधी दिला. या योजनेचे काम जवळपास पूर्ण झाले. आता शहराला तीन दिवसाआड भरपूर आणि शुद्ध पाणीपुरवठा सुरू आहे. शहरवासीयात आनंद आणि समाधानाचे वातावरण आहे. शहरातील बाजारपेठेला चालना मिळाली तीही दादांमुळे.मी आमदार होण्यापूर्वी कोपरगाव शहराची अक्षरशः दुरवस्था झाली होती. रस्त्यांची धुळधाण झाली होती. वाऱ्यासोबत धुळीचे लोट उठायचे. त्यामुळे कोपरगाव नव्हे धुळगाव अशी टीका केली जायची. अशा परिस्थितीत मी आमदार झालो. दादा माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला. अंतर्गत रस्ते चकाचक झाले. सुशोभीकरणाची कामे झाली. शहराचा चेहरामोहरा बदलला. दादांचे मला मिळत असलेले सहकार्य हे केवळ राजकीय नव्हते, तर ते मला आधार देणारे होते. त्यांच्या सहकार्यामुळेच मी मतदारसंघाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढू शकलो..२०१९ ला पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेला दाखविलेले विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरविण्याचे आव्हान माझ्यासमोर होते. मी आमदार म्हणून निवडून आलो. लगेचच सत्ताधारी पक्षाचा आमदार देखील झालो. दादांचे सातत्याने सहकार्य मिळत गेले. ज्या-ज्या वेळी दादांकडे मतदारसंघासाठी काही मागायला गेलो. त्या-त्या वेळी कधीही रिकाम्या हाताने परत आलो नाही..पहाटे सहालाच अजित पवारांचा डॉक्टरांना फोन; जखमी शेतकऱ्यांसाठी हॉस्पिटलमध्ये थांबून आस्थेने केली होती विचारपूस!.वारी येथील गोदावरी नदीवरील पुलाची उभारणी त्यांच्या सहकार्यामुळे झाली. त्याभागातील आठ ते दहा गावांचा दळणवळणाचा प्रश्न त्यामुळे मार्गी लागला. मंजूर बंधारा पूल, कोपरगाव शहरात १०० बेडचे उपजिल्हा रुग्णालय, न्यायालय इमारत, पोलिस स्टेशन व कर्मचारी वसाहत, व्यापारी संकुल, तसेच सिन्नर तालुक्यातील शहा येथील वीज उपकेंद्राला कोपरगाव तालुक्यातील सबस्टेशन जोडणे, अशी अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागली. दादा हे माझ्या राजकीय जीवनातील दीपस्तंभ होते. त्यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राबरोबरच काळे परिवाराचीदेखील हानी झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 