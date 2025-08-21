Lumpy virus: अकोलेत लम्पीचा शिरकाव २० जनावरांना लागण; शेतकरी हवालदिल

अकोले : जिल्ह्यात वाढलेल्या लम्पीचा अखेर अकोले तालुक्यात शिरकाव झाला आहे, लम्पीसदृश आजाराची लक्षणे असलेली २० जनावरे आढळून आली आहेत. अनेक गावातील गुरांना लम्पीची लागण झाली असून, राजूर येथील पशुधन अधिकारी शोधून सापडत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहेत. .MLA Amol Mitkari: राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार:आमदार अमोल मिटकरी; 'स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीबाबत माेठ विधान'.तालुक्यात ९९ हजार जनावरे असून, सुमारे ६५ हजार जनावराचे लसीकरण झाले आहे. तर, लम्पी आजाराचा संसर्ग झाल्यास प्रथम जनावरांच्या डोळ्यातून व नाकातून पाणी येते, लसिकाग्रंथीना सूज येते. सुरवातीस ताप येतो, दुधाचे प्रमाण कमी होते, चारा खाणे, पाणी पिणे कमी होते, हळूहळू डोके, मान यासह कास आदी भागाच्या त्वचेवर १०-५० मिमी व्यासाच्या गाठी येतात, तोंडातील व्रणामुळे आजारी जनावरांना चारा खाण्यास त्रास होतो. .डोळ्यातील व्रणामुळे चिपडे येतात, डोळ्यांची दृष्टी बाधित होते, पायावर सूज येऊन काही जनावरे लंगडतात. तालुक्यात लम्पी आजारामुळे दोन वर्षांपूर्वी ५३ जनावरांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे अंकोले तालुक्यात लम्पी रोगाने शिरकाव केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण आहे..उपाययोजनाकीटकांपासून होणाऱ्या लम्पी त्वचा रोग हा गोवंश वर्गातील जनावरांना होणारा विषाणूजन्य त्वचारोग आहे. हा आजार जनावरांपासून मानवास संक्रमित होत नाही. लम्पी स्कीन हा पशुधनातील वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार आहे, तसेच जनावरांचा गोठा स्वच्छ ठेवावा, जनावरांना गोचीड पासून मुक्त ठेवावे. बाजारातून आणलेले जनावरे इतर गुरांपेक्षा वेगळी ठेवावीत. त्यांना जवळपास महिनाभर लांब अंतरावर बांधावे. तरीही लम्पीची बाधा झाल्यास तत्काळ उपचार करून घ्यावेत. जनावरे लवकर रोगमुक्त होण्यासाठी आजारी जनावराच्या आहार व व्यवस्थापनाकडे पशुपालकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. चिलटे, माश्या, गोचीड आणि डासांद्वारे लम्पी रोगाचा फैलाव होतो. गोठ्यातील माशांचा बंदोबस्त करावा, तसेच गोठ्यात फवारणी करून घ्यावी..Ahilyanagar News: 'बेलापूरच्या ग्रामसभेत घरकुलावरून रणकंदन'; माईक ओढाओढी, आरडाओरड्याने तणाव, पोलिस कुमक तातडीने दाखल.कळस, पिसेवाडी, देवठाण, टाकळी, सावरगावपाठ या गावांमध्ये २० जनावरांना लम्पीची लागण झाली होती, तर १३ जनावरे उपचारानंतर बरे झाले असून, सात ॲक्टिव्ह केसेस असून, त्या जनावरांवर उपचार सुरू आहे. त्यांची तब्येत सुधारत आहे.-डॉ. अशोक धिंदळे, प्रभारी, पशुधन अधिकारी, अकोले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.